El apagón de João Félix

El rostro serio que porta João Félix en las últimas semanas delatan a un futbolista estresado, agobiado por el precio de los 127 millones de euros que el Atlético pagó por su fichaje al Benfica y por las presiones internas y externas que soporta. Su habitual estampa por las zonas mixtas la preside la soledad y la mirada fija en un punto perdido. El domingo, por los pasillos del estadio Rey Abdullah de Yedda su caminar melancólico se repitió. La falta de determinación en situaciones claras de uno contra uno, algunas conducciones dubitativas y errores en el remate como el que tuvo en los primeros minutos de la final de la Supercopa describen a un chico que ahora mismo no parece disfrutar ni en el Atlético ni con su juego. Es el ejemplo de que la exigencia y el día a día en un vestuario pueden borrar la sonrisa de un chico que acaba de cumplir 20 años. De Arabia Saudí, João Félix ha regresado muy cuestionado, señalado por no haber marcado diferencias y no haber acompañado con desequilibrio y más presencia la estupenda final que disputó Morata ante el Real Madrid.

Desde que hace un mes reapareció ante el Granada, tras casi cuatro semanas de baja, el futbolista portugués se enfrenta a lo que supone salirse del carril en un equipo manejado por Diego Pablo Simeone. Las quejas al club de su agente, el todopoderoso Jorge Mendes, porque el entrenador se empeñaba en hacer jugar en la banda derecha a su representado, derivaron en el citado partido de Los Cármenes en una rebelión sorda. Simeone se desgañitó desde el área técnica implorándole que ocupase el costado derecho. João Félix ni le miró, en una interpretación perfecta de lo que es hacerse el sueco. Mendes tiene claro que la mejor manera de proteger al futbolista y no devaluar la fuerte inversión realizada por el Atlético es hacerle jugar de segundo punta.

La irreverencia de Granada fue un menoscabo a la autoridad de Simeone ante el resto del plantel. En ocho años, al menos de forma tan descarada, un futbolista rojiblanco no había obviado las instrucciones del preparador argentino. Sin Diego Costa, lesionado, y con el equipo por entonces fuera de los puestos de la Champions, Simeone no tomó represalias desde las alineaciones. Todo lo contrario. João Félix no ha vuelto a jugar en la banda derecha salvo algunos minutos de la semifinal y la final de la Supercopa. En otras circunstancias, el Cholo hubiera sido más enérgico. Probablemente, hubiera enviado a la grada a su joven estrella.

Si obviar las instrucciones de Simeone en Granada levantó ampollas internas, que João Félix lanzara el segundo penalti a favor del Atlético en el decisivo partido de Champions contra el Lokomotiv de Moscú también generó revuelo en la caseta y en el club. Con la clasificación en juego para los octavos de final, Trippier falló un penalti en el primer minuto del partido. Solo un cuarto de hora después, el Atlético volvió a contar una pena máxima a favor. João Félix ejecutó el penalti saltándose el orden de lanzadores establecido en una lista por Germán Burgos.

Un paso adelante

El gesto, confirmado a este periódico por un dirigente rojiblanco, describió a un chico decidido a asumir responsabilidades. Sin embargo, no tuvo una buena acogida entre algunos de sus compañeros. “Hoy no es el momento de marcar a un jugador por encima de nadie. A lo mejor, si tuviera que destacar sería la atención de Mario Hermoso y Felipe. O de Trippier y también de Lodi”, respondió de manera despectiva Saúl al término del encuentro con el Lokomotiv. Ese mismo día, Simeone también inició un discurso que ha repetido a sus jugadores y a la prensa: “João sigue creciendo, tiene un montón de cosas para dar al equipo, pero necesitamos que combine mejor con los delanteros para cerrar antes los partidos”.

Desde entonces, el técnico y los pesos pesados del vestuario se han empeñado en colectivizar al chico que había dado un paso adelante disparando su número de remates por partido. De dos disparos pasó casi a nueve en los encuentros en Villarreal y ante el Lokomotiv. Las críticas que recibía al principio de temporada por sus escasas intervenciones empezaron a serlo por su exceso de lanzamientos a puerta a raíz de saltarse la lista de lanzadores. En la semifinal de la Supercopa contra el Barcelona, quiso ejecutar el cometido sobre Vitolo, pero Morata se lo impidió para remarcarle la vuelta al redil que le mantiene apagado.

