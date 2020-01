Simeone: “Hemos ganado tres finales de seis con el Madrid”

Como en la final de la Liga de Campeones de Milán, en 2016, el Atlético volvió a estrellarse frente al punto de penalti. Esta vez fue contra un viejo conocido: Thibaut Courtois. El meta belga, pulido en sus cuatro años en el Atlético por el preparador de porteros Pablo Vercellones y por uno personal en sus horas libres, ya se impuso antes de la resolución desde los once metros a Morata en un disparo a su palo y en un intento de chilena que despejó con el pie. En la prórroga, también le ganó un mano a mano a Vitolo y evitó otro tanto cuando Mendy desvió un centro de Correa. En los penaltis enseñó sus largos brazos para intimidar a Saúl en el primer lanzamiento y paró el tiro de Thomas como si lo hubiera adivinado.

“Estamos desesperados”, dijo Jan Oblak, el portero rojiblanco. “Hemos perdido por penaltis, hemos hecho un partido completo, que pudimos ganar durante los 90 minutos pero no salió y en la lotería de los penaltis ellos han marcado y nosotros no. Hay que levantar la cabeza”. El meta esloveno, que en Milán tampoco detuvo ninguno de los cinco lanzamientos del Madrid, no parecía muy afectado por ello. “Los penaltis los estudias, los miras, se trabajan pero el jugador que lanza decide por dónde y por mala suerte ellos han marcado y nosotros fallamos dos. Es fútbol, es una lotería y no hemos tenido fortuna”, zanjó Oblak, que señaló la decisión de Valverde de trabar a Morata como clave: “No es bonito verlo, pero lo ha hecho para que no marquemos. Es una treta de roja clara, lo ha decidido así y no tuvimos esa ocasión que hubiéramos podido tener”.

El volante uruguayo fue felicitado por sus compañeros cuando una vez expulsado iba camino del banquillo como si hubiera marcado un gol. En realidad, evitó lo que parecía un tanto definitivo a favor del Atlético. “Fue la jugada más importante del partido”, señaló Simeone, aún afónico, pero henchido por el trabajo realizado por sus futbolistas. El Cholo también tuvo unas palabras para Valverde cuando abandonaba el terreno de juego. “Le dije: ‘no te preocupes cualquiera hubiese hecho lo mismo en tu lugar. Veremos cuantas jornadas le dejan sin jugar”.

Simeone tiró de contabilidad para desterrar que su equipo se encoja en las finales contra el Real Madrid. “Nos ha tocado jugar con el Madrid en seis finales, dos de Champions, dos de Supercopa de España, una de Copa del Rey y otra de Supercopa de España, y hemos ganado tres. En las tres que perdimos nunca fue en los 90 minutos y eso me pone orgulloso”.

Para Simeone, esta fue una de esas derrotas que no deben erosionar la moral de sus jugadores. “En esta Supercopa nos ha tocado enfrentarnos a dos de los mejores equipos el mundo y creo que hemos competido bien. Como a casi todos los lugares donde vamos nos ha tocado ejercer de visitantes. Contra el Barcelona teníamos 40.000 en contra y hoy 45.000, todos vestidos de blanco”, ironizó el Cholo en referencia a la túnica blanca que utilizan los saudíes. Ya más serio, Simeone advirtió: “Este nivel de competencia no lo debemos perder. Si seguimos el plan de cómo debe jugar este equipo está claro que somos competitivos, el fútbol, después te dará o te quitará. Así que deseando que llegue el martes para volver a trabajar”.

