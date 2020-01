Zidane: “La falta de Valverde fue grosera, pero había que hacerla”

Zinedine Zidane conquistó en Yedda la novena de las nueve finales que ha disputado a los mandos del Real Madrid. El entrenador francés sumó con la Supercopa el décimo título de su palmarés como técnico blanco con otra final a penaltis ante el Atlético, al igual que en la cita de la Champions en Milán de la temporada 2015-16. Zidane, no obstante, no asumió como suyos los laureles e insistió en destacar la labor de su plantilla: “Es un trofeo de todos, los jugadores lo dan todo en el campo. De jugador me pasaba lo mismo, siempre lo daba todo, y ahora me está pasando como entrenador”. Además de las tres Ligas de Campeones y dos Supercopas de España, Zidane posee un título de Liga (2016-17), dos Supercopas de Europa (2016 y 2017) y dos Mundiales de Clubes (2016 y 2017). El francés se queda así a cuatro títulos de Miguel Muñoz, el técnico blanco más laureado.

Zidane subrayó la importancia del trabajo de sus jugadores a lo largo de la semana y la intensa preparación del duelo: “Vinimos aquí para conseguir el trofeo. Lo trabajamos hasta el final, luchando, sabiendo que iba a ser un partido muy complicado contra un rival muy complicado”. El esquema de cinco centrocampistas planteado por el francés sorprendió a propios y extraños en la semifinal ante el Valencia, pero resultó ser la fórmula adecuada para suplir las bajas de Bale, Benzema y Hazard. Con Casemiro, Kroos, Modric, Isco y Valverde, el Madrid avasalló al conjunto che y controló la segunda parte de la final ante el Atlético.

La elección de Rodrygo

Precisamente Fede Valverde, elegido mejor jugador del torneo, fue una de las claves de ese sistema. El uruguayo, gran revelación en el centro del campo del Madrid este curso, fue clave para la victoria madridista con su entrada sobre Morata, que, aunque le valió la expulsión, evitó una ocasión de gol que le podía haber costado la final al club blanco. El futbolista se excusó ante el delantero colchonero, que en el suelo recibió un pisotón de Carvajal, y reconoció que no fue una acción adecuada. “Fue algo que no se debe hacer con compañeros que están jugando, pero solo podía hacer eso”, manifestó el uruguayo. Zidane respaldó a su pupilo y corroboró sus palabras: “Es una falta grosera pero había que hacerla en ese momento. Lo ha hecho bien”. Hasta el propio Simeone, entrenador de Atlético, reconoció al Valverde la jugada con un gesto cuando dejaba el campo expulsado.

No obstante, fue la tanda de penaltis la que dio la victoria al Madrid. Una tanda en la que Rodrygo asumió la responsabilidad de lanzar animado por Kroos y Marcelo. “Siempre soñé con este momento, poder ganar un título con la camiseta del Real Madrid y poder ayudar, hoy tirando el penalti”, dijo. El joven brasileño, de 19 años, afirmó que había estado practicando el lanzamiento de pena máxima. “No tenía inseguridad, pero por ser una final tenía que afinar ante el portero y se fue más arriba”, explicó sobre su lanzamiento, que entró por una escuadra.

Quien también acertó fue Sergio Ramos con el cuarto lanzamiento. “Me tocaba el cuarto a mí. Siempre me pongo el cuarto por superstición. Tenía el tobillo jodido. Pero uno se sobrepone y hace lo que pueda por tirarlo”, indicó el capitán, que esta vez no forzó para un tiro a lo Panenka. “El tobillo no estaba para eso, estaba para asegurar”, comentó. El central destacó el encuentro de Fede Valverde —“es un grandísimo futbolista, con una personalidad inmensa que puede ser importante en este equipo”— y la labor del entrenador: “Zidane tiene mucho mérito. Los resultados hablan por sí solos. Siempre le he apoyado y defendido”.

