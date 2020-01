Doncic, frustrado por la derrota ante LeBron: “He jugado mal, no he sido yo”

El cuarto duelo de Luka Doncic y LeBron James esta temporada le dejó un amargo sabor al base esloveno. “He jugado realmente mal. No he sido yo. Me he sentido como si no supiera jugar a baloncesto. Tengo que mejorar, y mucho”, declaró Doncic, que expresó muy gráficamente su frustración durante el partido al rasgar su propia camiseta poco antes del descanso. Dallas perdió ante los Lakers (114-119). La séptima victoria seguida del equipo de Los Ángeles, líder en el Oeste, fue propulsada por LeBron James, con 35 puntos, 16 rebotes y 7 asistencias. Kyle Kuzma fue su mejor acompañante en ataque con 26 puntos. Los Lakers no pudieron contar con Anthony Davis, lesionado.

Los Mavericks, que tampoco pudieron disponer de Kristaps Porzingis, lesionado, se vieron desbordados por los Lakers ya en el primer cuarto (27-45) y llegaron al descanso con una desventaja de 22 puntos. Doncic, pese a su frustración en la tercera derrota en los cuatro duelos que han disputado estos equipos esta temporada, fue el más destacado de su equipo con 25 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, aunque solo anotó un triple, falló cinco de los 13 tiros libres que lanzó y perdió seis balones. Hardaway sumó 22 puntos y Seth Curry, 16.

LeBron James superó otra de las marcas del legendario Michael Jordan, la del total de tiros de campo. LeBron se sitúa en la cuarta posición de la clasificación de todos los tiempos al acumular 12.208 tiros de campo anotados en su carrera y superar los 12.192 de la estrella de Chicago Bulls en los 1.072 partidos de liga regular que jugó en la NBA. LeBron suma 1.234 partidos. Los jugadores que han anotado más tiros de campo en la historia son Kareem Abdul-Jabbar (15.837), Karl Malone (13.528) y Wilt Chamberlain (12.681).

Dos triples de Booker y un robo de balón de Ricky Rubio a Nikola Vucevic cuando faltaban 16 segundos para el final fueron determinantes para el triunfo de Phoenix ante Orlando (98-94). Fue el tercer robo de balón de Ricky en el partido lo que le permitió superar la barrera de los 1.000 en su carrera en la NBA. El base de El Masnou acabó con 11 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes; Booker, con 24 puntos y Oubre, con 22. Orlando contó con 28 puntos de Fournier y Vucevic y Ross anotaron 18 cada uno.

Kawhi Leonard, con 36 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 3 robos, guio la victoria de los Clippers ante Golden State (109-100). Lou Williams añadió 21 puntos. Los Clippers, pese a la baja de Paul George, están en la tercera posición del Oeste, mientras que los Warriors, diezmados por las lesiones, siguen en la última posición.

Milwaukee, líder en el Este, sumó otra victoria, ante Sacramento (106-127). Middleton, con 27 puntos, y Bledsoe, con 24, lideraron a los Bucks en un partido en que Giannis Antetokounmpo se dosificó con 13 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en 28 minutos.

Charlotte perdió en la cancha de Utah (109-92). Willy Hernangómez, que apenas juega esta temporada, destacó pese a la derrota y aprovechó los 10 minutos que estuvo en la cancha para sumar 15 puntos y 6 rebotes sin fallar un solo tiro.

