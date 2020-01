“Me sorprendió mi nivel de juego”

El miedo de Ferran Solé cuando fue convocado para el Europeo de 2018 era convertirse en “un lastre para el equipo”. Apenas sumaba seis internacionalidades en un vestuario con mucho callo. “Pensaba que estaría en el banquillo animando y que, si tenía diez minutos, debía hacerlo bien para, al menos, no bajar el nivel de mis compañeros”, reconoce. Su aparición en la lista de Jordi Ribera había sido una sorpresa porque sustituía a un viejo guerrero, Víctor Tomás, 165 encuentros con la camiseta de la selección. Sin embargo, Solé se destapó como un martillo desde el extremo derecho en una España que se coronó campeona continental por primera en su historia: 36 goles y elegido dentro del siete ideal del campeonato. “Me sentí menos vigilado. Nunca había jugado la Champions y casi nadie me conocía”, dice ahora casi a modo de justificación sobre aquella aparición deslumbrante.

“Me sorprendió mi nivel. Ganar el oro y tener un papel importante me parecía fuera de mi alcance”, asegura el jugador del Tolouse, que, pese a esta confesión, se considera una persona ambiciosa. Ese torneo lo colocó en el mapa y cambió su estatus. El año pasado, en el Mundial, ya todos sabían quién era, pero él siguió a lo suyo: 50 dianas e incluido de nuevo en el mejor siete de la cita. Otro despliegue ofensivo que le valió el gran salto en la liga francesa: a partir de la próxima temporada jugará en el faraónico proyecto del PSG y sus 17 millones de presupuesto.

España se colgará de sus brazos interminables para escalar en un Europeo al que llega como vigente campeona y con tres medallas consecutivas y ascendentes (bronce 2014, plata 2016 y oro 2018), aunque con el recuerdo insatisfactorio del séptimo puesto en el Mundial. “Después de un resultado no muy positivo, volvemos a empezar desde abajo. La ambición va a ser mayor que nunca”, avisa Ferran Solé, de 27 años.

A diferencia de hace 12 meses, el sorteo ha situado a la selección en el lado amable del cuadro. Dos cenicientas (Letonia y Holanda) y un hueso (Alemania) son sus rivales en la primera fase, en la que pasan dos. El enfrentamiento contra los germanos se antoja clave para allanar el camino a las semifinales. En la segunda ronda debería cruzarse con Croacia, ante la que chocó en el Mundial, pero el resto de ogros (Francia, Noruega, Dinamarca o Suecia) van por la otra parte y no se las encontraría hasta la hipotética lucha por los metales.

“Si no terminamos primeros, estaremos tristes, aunque luego habría que ver cómo se ha ganado o perdido. En cualquier caso, el objetivo inicial es llegar a semifinales”, admite. Solo Suecia ha repetido título y únicamente Dinamarca ha obtenido cuatro preseas seguidas. Un reto para los más veteranos, los Viran Morros, Julen Aginagalde o Raúl Entrerríos, que tal vez cuenten sus últimos meses en la selección con la mirada obsesiva puesta en los Juegos de Tokio, para los que todavía no tienen la plaza asegurada. La lograrán si ganan el torneo o si alcanzan la final contra Dinamarca. Si no, les esperará el preolímpico de primavera.

Los 17 convocados por España Portería: G. Pérez de Vargas (Barça), R. Corrales (PSG) Central: R. Entrerríos (Barça), D. Sarmiento (Saint Raphael) Lateral Derecho: J. Maqueda (Pick Szeged), Á. Dujshebaev (Vive Kielce) Lateral Izquierdo: I. Goñi (Pays d'Aix Université), J. Cañellas (Pick Szeged), V. Morros (PSG), D. Dujshebaev (Kielce) Extremo Derecho: F. Solé (Toulouse), A. Gómez (Barça) Extremo Izquierdo: Á. Fernández (Kielce), A. Ariño (Barça) Pivote: J. Aginagalde (Kielce), A. Figueras (Granollers), G. Guardiola (Rhein-Neckar Löwen)

Treintañera y centenaria por el centro, el inicio de renovación de España (30,6 años de media, la mayor del campeonato) ha venido por las alas con jugadores que apenas suman unas decenas de internacionalidades. De todos ellos, el mejor cadete de la promoción es Ferran Solé (41 partidos y 188 goles). “No he sido un talento precoz”, comenta este ingeniero industrial aficionado a la literatura fantástica. “Llegué tarde a debutar con la selección [24 años, y 26 en el primer torneo importante] y, de la misma forma que algunos ya estaban jugando la Champions con 18, yo no lo haré hasta los 28. Mi mejora ha venido en las últimas temporadas. Si no he estado antes en un equipo mejor es porque no lo merecía”, se sincera.

El balonmano entró en su casa de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) por su hermano mayor. “Yo tendría unos cinco años. Una tarde que supongo que no habría nada que hacer, en lugar de mandarme a la guardería me dijeron que lo acompañara al entrenamiento, y ahí me quedé”. Se fogueó en las pistas de colegio y, a los 14 años, el Granollers fichó a este chico delgado, como una lagartija, que parecía que se desmontaba, según recuerdan en el club.

Su carrera la ha escrito poco a poco, con buena letra. Tras cinco cursos en el primer equipo de este histórico, ascendió en 2016 al Tolouse, un conjunto de clase media de la liga francesa, donde hoy es el sexto máximo anotador (67 dianas), por delante incluso de la estrella danesa Mikkel Hansen. Una tarjeta que, unida a su descarga con la selección, lo vinculará desde septiembre al desmesurado PSG. “Hay gente que se marca un objetivo muy a largo plazo o idealista al que le cuesta llegar. Pero yo siempre he sido de fijarme metas que soy capaz de alcanzar y, si las cumplo, me voy readaptando”, señala. Y así ocurrió con España. Estaba para mucho más de lo que creía.

Calendario del Europeo Primera fase. Letonia (jueves, 20.30), Alemania (sábado, 18.15) y Holanda (lunes, 20.30). En Trondheim (Noruega). Todos por Teledeporte. Pasan los dos primeros con los puntos logrados ante el equipo también supere la fase. Segunda ronda. Los días 16, 18, 20 y 22. Se cruzaría con los dos primeros de los grupos A (Croacia, Bielorrusia, Montenegro y Serbia) y B (República Checa, Macedonia, Austria y Ucrania). En Viena. Pasan los dos primeros a semifinales. Fase final. Día 24 (semifinales), 25 (tercer y cuarto puesto) y 26 (final). En Estocolmo.

