Toby Price marca terreno y se adjudica la primera etapa del Dakar

El dos veces campeón del Dakar, el Toby Price, ha aprovechado su posición de salida, privilegiada, para imponerse en la primera etapa de este Dakar celebrado por primera vez en Arabia Saudí. El piloto de KTM, que partía 23º gracias a la decisión de los organizadores de disponer una salida invertida con los 25 primeros dorsales, ha hecho el mejor tiempo de Yedda a Al Wajh: 3h19m33s para completar una especial de 319 km junto al Mar Rojo.

El australiano se ha adjudicado el triunfo pese a contar con la dificultad de rodar prácticamente a ciegas, sin libro de ruta y con la guía, eso sí, de los rivales que le precedían en la salida. A Price le siguen de momento en la general Ricky Babrec (Honda, a 2m 05s) y Matthias Walkner (KTM, a 2m 40s). Joan Barreda (Honda, a 7m51s) terminó la etapa con el séptimo mejor tiempo.

De momento, porque el mismo piloto de KTM no descartaba recibir una penalización. “He tenido problemas con el roadbook cuando solo llevaba 15 kilómetros en carrera, que es una cosa bastante extraña. He tenido algo de suerte, porque he podido salir airoso pegándome a la rueda de otros corredores y comiendo mucho polvo. Sobre el papel todo parece ir bien, pero es posible que me caiga una penalización. No es la mejor forma de empezar, pero queda mucho camino por delante. En cualquier caso, me he sentido bien en la moto, he llegado a meta sin ningún problema y tengo motivos para estar contento”, aseguraba a su llegada al final de la especial.

Los pilotos se encontraron con un poco de todo: pista rápida y, también, un poco de arena.

Nunca fue fácil empezar el Rally marcando el camino al resto, especialmente en jornadas en que la navegación se impone (y este curso ya han avisado los organizadores de que no solo será difícil orientarse en el desierto, también elegir bien la pista correcta. Bien lo sabe Joan Pedrero, que tuvo el dudoso honor de abrir pista y acabó cediendo 25 minutos para hacer el 25º mejor tiempo.

Sorpresa en coches

Un auténtico desconocido en el Dakar, el lituano de 32 años Zala Vaidotas (Mini, Agrorodeo), 12º clasificado en la edición de 2019, ganó la primera etapa en su quinta participación en el Rally. El piloto, que completó la especial en 3h 19m 4s, sorprendió a todos con su velocidad y aguó la fiesta a Stéphane Peterhansel, que finalmente quedó segundo 2m 14s. En tercer lugar, Carlos Sainz (a 2m 50s) y en cuarto Nasser Al Attiyah (5m 33s), el primer coche en tomar la salida. Fernando Alonso, uno de los grandes atractivos de esta edición, terminó en noveno lugar su primera etapa dakariana tras ceder 15m 27s respecto al líder.

