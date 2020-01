Nadal, para lo que haga falta

El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz Román, transmitió ayer su descontento por la existencia de dos torneos muy similares en una franja muy estrecha de tiempo.



“La ATP Cup seguro que supondrá una promoción de nuestro deporte, pero no se entiende que sólo un mes después de las Davis Cup Finals se celebre una nueva competición con el mismo formato y los mismos jugadores. Desde mi llegada a la presidencia de la RFET, en verano de 2016, he buscado la unión y la concordia de todos los estamentos que forman el Tenis, eso también es una parte del éxito en una gestión”, transmite el mandatario en una misiva enviada a los medios.



“Considero que la celebración de la ATP Cup es algo que ahonda en una división que no nos debemos permitir. Los valores que transmite nuestro deporte y las Instituciones que lo representan deberían estar por encima de todo. Los jugadores, con un calendario ya muy cargado, se ven “obligados” a atender dos citas muy similares en poco tiempo. ¿A quién beneficia eso? Yo creo que a nadie y en cierto modo desprestigia algo ambas competiciones”, continúa en el escrito.



Y Díaz Román zanja: “La falta de entendimiento podría poner en peligro el desarrollo de los jóvenes talentos amparados por la ayudas de las federaciones. ITF y ATP deben unirse ya; hablar y unificar para engrandecer. Y todos saldremos ganando. Es mi opinión y creo la del 90% de la Familia del Tenis Mundial”.