Abelardo: “Igual soy algo masoquista, pero me encantaba el reto”

Lo tiene más que claro. El Pitu Abelardo fue de lo más diáfano en su presentación en sociedad como nuevo entrenador del Espanyol, el tercero de esta temporada porque el equipo no da pie con bola, ahora a cinco puntos del descenso cuando se alcanza el ecuador de LaLiga. Y lo hizo con una comparación. “Esto es como la frase de Luis Aragonés, cuando decía: “Ganar, ganar, y ganar, y volver a ganar”. Pues ahora es lo mismo pero competir, competir y competir y volver a competir”. Ese es el objetivo del técnico, tan campechano como natural, tan confiado en el verde futuro del Espanyol.

Vestido de traje y con la cabeza afeitada por completo, Abelardo compareció con una sonrisa en la sala de prensa, con mensajes azuzadores y la fe intacta. “Es un reto difícil, pero se puede conseguir. Si no, no hubiera venido. La plantilla quiere cambiarlo y me he encontrado un muy buen grupo, predispuesto”, se arrancó. Y ofreció su fórmula: “Mi forma de trabajar es vivir el presente y el día a día. Lo importante es recuperar esa confianza de los jugadores, que tienen una enorme calidad y muchos de ellos lo demostraron el año pasado al meterse en Europa”. Una receta que, explicó, no tiene mucho secreto: “Mi objetivo y mi promesa es trabajo. Ojalá pudiera prometer resultados. Pero no. Ahora se vive una situación parecida a la de 2004, que pudo salir –con el gol de Corominas sobre la bocina frente a la Real Sociedad-, y esperemos que ahora también sea así. Con trabajo y esfuerzo llegaran los resultados. Esto es un juego. Prometo que seremos competitivos y que mis jugadores se van a dejar la piel”.

Entiende Abelardo, que ya ha estado en situaciones límite con el Sporting y el Alavés, que no hay otra que la unión del vestuario, también de la conexión con la grada. “Tenemos que enganchar a la afición, que venga a disfrutar. Pero debemos transmitir esas ganas para que estén con nosotros”, resolvió. Y agregó: “Hay que revertir esta situación. Se trata de trabajar a tope porque confío en el cuerpo técnico, el club y me encanta este reto”.

"No me preocupa que no haya fichajes"

Precisamente, extrañó que aceptara el Espanyol y no al Leganés hace unos meses, que por entonces no estaba ni de lejos en una situación tan incómoda. “Pues igual soy algo masoquista. Pero me encantaba el reto. Cuando decidí no continuar en el Alavés, dije que no entrenaría en verano. Y así fue. Me tiene que apetecer en el momento justo. Y esta oferta me llegó en el adecuado”, argumentó. Y añadió: “Ahora estamos como estamos, pero es un grandísimo club, con una historia espectacular. Es un club histórico, con estas instalaciones tan buenas. Es apetecible para cualquier entrenador, conozco la ciudad, tengo amigos aquí….Claro que me apetecía. Me siento un privilegiado, halagado y orgulloso por entrenar a este equipo. Cuando el Espanyol me llamó, no me pensé dos veces”.

Debutará Abelardo contra el Barcelona, donde jugó de 1994 a 2002. “Intentaré ganar con todas mis ganas. Yo siempre he demostrado mi profesionalidad. Eso prometo. No hay más. Desde que me llamó el Espanyol soy su mayor aficionado, el número uno de los socios”, soltó; “y contra el Barça, pues nada, a ganar. No es un marrón sino una bendición jugar en esta competición. Iremos a ganar, eso seguro”. Ni siquiera le preocupan los posibles refuerzos del Espanyol, centrados en un mediocentro, un extremo y un delantero. “No he hablado de fichajes con la dirección deportiva. Estoy encantadísimo con la plantilla que tengo e intentaremos sacarlo hacia adelante. Si vienen y mejoran lo que hay, perfecto. Si no, no me preocupa para nada. Confío en mi plantilla. Lo que quiero es que el equipo sea competitivo y la gente vibre”. Porque a Abelardo, por el momento, le salen las cuentas: “Quedan 20 partidos y tenemos una desventaja de cinco puntos. Pues habrá que remontar. No queda otra”. Trabajo por delante, tiene.

