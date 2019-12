El CSKA le pone fin el récord al Espanyol

El CSKA Moscú le puso fin al récord europeo del Espanyol. El conjunto blanquiazul acumulaba 26 partidos sin conocer la derrota en competiciones europeas. Hasta este jueves. El equipo de Pablo Machín cayó ante el cuadro ruso en el RCDE Stadium (0-1). Una derrota con más valor simbólico que deportivo. El Espanyol ya estaba clasificado para la siguiente fase, pero quería estirar su racha europea en la previa del duelo decisivo ante el Betis en LaLiga. Ante la mirada del presidente Chen Yansheng, los suplentes blanquiazules perdieron el invicto europeo y ahora se encomiendan a los titulares para despertar en España.

ESP 0 - 1 CSM Espanyol Andrés Prieto , Javi López, Lluis López, Naldo (Jonathan Calleri, min. 85), Adrià Pedrosa, Pol Lozano, Pipa, Iturraspe, Piatti (Granero, min. 71), Ferreyra y Campuzano (Wu Lei, min. 45). CSKA M. Ilya Pomazun, Igor Diveev, Vadim Karpov, Magnusson, Kristijan Bistrovic, Nikola Vlasic (Jaka Bijol, min. 86), Ivan Oblyakov, Mario Fernandes, Akhmetov Ilzat Toglokovich (Schennikov, min. 80), Konstantin Kuchaev (Arnor Sigurdsson, min. 77) y Fedor Chalov. Goles 0-1 min. 83: Nikola Vlasic . Árbitro Igor Diveev (min. 76), Vadim Karpov (min. 75), Magnusson (min. 71) y Ivan Oblyakov (min. 70). Igor Diveev (min. 76), Vadim Karpov (min. 75), Magnusson (min. 71) y Ivan Oblyakov (min. 70). Estadio: RCDE Stadium

No había suspense en Cornellà. Ni para el Espanyol, que ya tenía asegurado la primera plaza del grupo, tampoco para el CSKA Moscú. Anda desinflado el cuadro ruso. La campaña pasada venció al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la Liga de Campeones y esta temporada que se quedó fuera de los dieciseisavos de la Europa League. Ni siquiera levanta en la Premier rusa, marcha cuarto, a 11 puntos del líder, el Zenit. Tiene, en cualquier caso, buenos futbolistas, como Mario Fernandes, Vlasic y Chalov, presentes en el RCDE Stadium.

Apareció Vlasic para dejar solo a Chalov frente a Andrés Prieto. Se lució el canterano en su estreno como blanquiazul, después de haber pasado por el Málaga y el Leganés. No era el único suplente del Espanyol. Al contrario, Pablo Machín no repitió ni un solo jugador respecto once que perdió en el Santiago Bernabéu. Pero estaban con ganas los suplentes blanquiazules. Ferreyra asistió a Piatti, que no pudo con el portero Pomazun. Tuvo revancha el argentino. Volvió a chocar ante el guardameta ruso.

Sin nada en juego, el partido estaba abierto, de ida y vuelta, divertido para los jugadores, también para el poco público que asistió en Cornellà (10.615 espectadores). Tras el regreso de los vestuarios, el duelo perdió ritmo. Y, cuando parecía que el CSKA andaba más cerca del área del Prieto, apareció Pedrosa. Una gran galopada del lateral dejó cara a cara con Pomazun A Wu Lei. Pero el delantero se dejó los goles en China. Máximo goleador de la Superliga China, esta campaña está con la mirilla torcida: lleva tres dianas en 24 partidos. Contestó rápido el CSKA, sin embargo, Chalov, solo en el área, no llegó a conectar el balón. El equipo ruso no se quería despedir de Europa vacío de victorias. Vlasic se coló en el área y sacó un fuerte remate para batir a Prieto. El Espanyol perdió el invicto en Europa, pero solo piensa en el Betis.

