España pierde la final del Mundial femenino de balonmano en un desenlace trágico

Una España infinita cayó de forma trágica en la final del Mundial femenino de balonmano (29-30). Un lanzamiento de siete metros a falta de seis segundos convertido por Lois Abbingh dio el oro a Holanda, el primero de su historia, después de una batalla tremenda con un desenlace insospechado. Pasarán muchas décadas y la selección todavía no se habrá sacudido de encima la última acción.

Quedaban 21 segundos y tenía posesión para llevarse el título. El lanzamiento de Shandy Barbosa lo detuvo Wester, que buscó el pase en largo. Ahí se interpuso Ainhoa Hernández, que saltó de forma instintiva desde fuera del área para blocar el pase de la portera oranje. La pareja arbitral, tras unos minutos de impasse, señaló tarjeta roja a la pivote vasca y penalti. Una decisión que llevó a las Guerreras a una plata insospechada hace dos semanas, pero que las dejó perplejas por un desenlace que las condenó.

El reglamento internacional, en su artículo 8.10, apartado c, dice lo siguiente: "Si durante los últimos 30 segundos de un partido el balón no está en juego, y un jugador o un oficial de equipo impide o retrasa la ejecución de un saque del equipo contrario, para evitar que sean capaces de lanzar a portería o de obtener una clara ocasión de gol; el jugador u oficial culpable será descalificado y se señalará un lanzamiento de 7 metros a favor del oponente. Esto se aplica a cualquier tipo de interferencia (por ejemplo: con acción física limitada, interfiriendo en la ejecución de un saque, tales como, interceptando un pase, interferencia con la recepción del balón, no soltando el balón".

Hasta estos segundos que resolvieron la final y sobre los que no se dejará de hablar, el encuentro fue un torbellino. España empezó a toda mecha, pero se secó pronto. Holanda dominó durante un amplio tramo central y a punto estuvo de diluir a las Guerreras, que se agarraron a la pista, tirando de una segunda unidad para rascar el empate a falta de 1m 36s. A Holanda se le vino el mundo encima y ni siquiera fue incapaz de lanzar en el último minuto. Las colegiadas les pitaron pasivo y las Guerreras disfrutaron de posesión para colgarse el oro. Entonces, ocurrió el desenlace dramático.

Rusia ata el bronce Tras el golpe de verse fuera de la final, Rusia, al menos, atrapó el bronce. Derrotó a Noruega (28-33) en un partido que le costó domesticar. Empezaron fuerte las noruegas, con un 3-0 de inicio, que les dio el mando hasta mediado el primer tiempo. Pero la reacción del conjunto entrenado por el español Ambros Martín fue tajante y alcanzó el descanso por delante (15-18). La segunda parte confirmó su dominio (llegó a ir seis arriba, 17-23) y ató la medalla. De nuevo una actuación enorme de Vyakhireva, que anotó nueve tantos (11 en la semifinal), impulsó a su equipo. En el banco rival, Oftedal y Arntzen, con siete dianas ambas, fueron las mejores. Rusia se marcha del campeonato con solo una derrota, sufrida ante Holanda a falta de 19 segundos para el final, pero sin el oro.

