Klopp renueva con el Liverpool hasta 2024

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha renovado su contrato con el club inglés hasta 2024, según ha anunciado este viernes el propio club. Klopp ha pasado cuatro años en el equipo red, tras llegar en 2015, en los que su mayor logro fue conquistar la temporada pasada la Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano ante el Tottenham Hotspur.

Además, guió al Liverpool a la segunda posición de la Premier League, detrás del Manchester City, en un campeonato decidido por un solo punto de distancia. Este año, el Liverpool domina con claridad en la liga, con ocho puntos sobre el Leicester City y 14 sobre el Manchester City.

"Cuando el Liverpool me llamó en otoño de 2015, sentí que éramos perfectos el uno para el otro. Solo con el sentimiento de que está colaboración es totalmente complementaria para ambas partes me veo capaz de firmar este compromiso hasta 2024", ha explicado el alemán en declaraciones facilitadas por el club. "Este club es magnífico, no contemplaría irme", ha sentenciado.

Junto a Klopp, ha renovado todo su cuerpo técnico. El germano llegó al Liverpool el 8 de octubre de 2015, después de siete temporadas en el Borussia de Dortmund, en las que conquistó en dos ocasiones la Bundesliga, además de alcanzar la final de la Champions League en 2013.

En el Liverpool, además de los logros ya mencionados, ha alcanzado otra final de la Champions, que cedió ante el Real Madrid, y una final de la Liga Europa, que perdió ante el Sevilla.

