Ona Carbonell, Javier Sotomayor y LaLiga, entre los premios AS

Los Premios AS, que reconocen la excelencia deportiva, han elegido a LaLiga, con menciones al Real Madrid y a Messi, a las selecciones españolas de baloncesto femenina y masculina y a Ona Carbonell entre los galardonados de su decimotercera edición. La ceremonia de entrega se celebró este martes, en el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, donde se rindió un homenaje a la esquiadora fallecida Blanca Fernández Ochoa.

“Si algo demuestran los Premios AS de este año es que el deporte está por encima de colores, razas, banderas, géneros y fronteras”, resumió en la apertura de la gala el presentador, Dani Garrido. El periodista dio paso al director de AS, Vicente Jiménez, quien resaltó que “el deporte rey es el deporte”, que ayuda a mejorar la sociedad y, en este sentido, alabó el “sacrificio, el tesón y el sufrimiento” de todos los premiados.

El primero fue el futbolista Diego Forlán. El uruguayo se ha alejado de los campos de juego con 40 años después de haber militado en equipos de Argentina, España, Italia, Uruguay e Inglaterra. Su carrera le ha merecido el premio AS América, que le entregó Alejandro Martínez Peón, presidente de AS. Este galardón también lo recibió el ciclista colombiano Egan Bernal, el primer latinoamericano en lograr un Tour de Francia, que no puso asistir al evento, pero envió un vídeo en el que agradeció el reconocimiento, destacando “la trayectoria” del Diario AS.

El diario deportivo, que tiene presencia en 25 países de lengua árabe, ha destacado también al saltador de altura Mutaz Essa Barshimcon el AS Arabia. El catarí, de 28 años, es campeón del mundo, aunque no ha podido superar los 2,45 metros, el récord del cubano Javier Sotomayor, Premio Leyenda de esta edición. El exsaltador se retiró en 2001, pero continúa siendo el Príncipe de las alturas, aunque reconoció que Barshim le ha hecho "temblar" en más de una ocasión.

Tras el premio de Barshim se homenajeó a la esquiadora Blanca Fernández Ochoa, fallecida en la montaña madrileña el pasado agosto. “Con ella vibramos, crecimos y hoy, allá donde esté, queremos darle las gracias por las emociones que nos hizo vivir”, enfatizó el presentador. Su hermana Lola recibió el reconocimiento de todo el equipo de AS y del mundo del deporte de José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes. "Nuestra familia se ha quintuplicado porque hemos recibido mensajes de apoyo de toda España y otras partes”, agradeció Lola, que no pudo contener las lágrimas.

Las distinciones continuaron y llegó el turno del Premio Fair Play, que fue para José Lucas Mena, entrenador del equipo de fútbol sala Aspil-Vidal Ribera Navarra. A principios de año uno de sus jugadores anotaba el 4-1 frente al Industrias Santa Coloma mientras el portero rival permanecía en el suelo. Mena ordenó a sus jugadores que se dejasen marcar de inmediato, dando una lección de juego limpio.

Y de todo un ejemplo a otro, la nadadora Núria Marqués fue elegida como la mejor deportista paralímpica. El año que viene competirá en los Juegos de Tokio, con el recuerdo de sus dos medallas en los de Río. Otra nadadora, Alba Vázquez, se llevó el Premio AS Promesa. Con 17 años ya admite las comparaciones con Mireia Belmonte tras convertirse en campeona del mundo júnior.

El Premio Trayectoria recayó en el mejor patinador español de la historia, Javier Fernández. El doble campeón del mundo y medallista olímpico se ha retirado este año, después de haber puesto a su país en el mapa de esta disciplina. También apartada de la competición, aunque temporalmente, la nadadora Ona Carbonell, premio AS del Deporte y récord femenino mundial de medallas con 23. La reina acuática dio las gracias al diario por acompañar a los deportistas en las victorias y en las derrotas, “visibilizando el camino y dando voz a los valores del deporte”.

La noche estuvo repleta de otros grandes deportistas. El exbaloncestista Jorge Garbajosa recogió el premio AS del Deporte al Baloncesto Español como presidente de la federación, y lo brindó a “todos los que trabajan en el baloncesto”, desde las pequeñas escuelas a la ACB. También fue premiado el piloto de trial Toni Bou, que ostenta 26 campeonatos del mundo.

LaLiga celebró su 90 aniversario con un premio AS del Deporte. Dentro de este galardón se destacó al Real Madrid, como club más laureado; a Messi, como máximo goleador histórico; a Joaquín, como jugador en activo con más partidos, y a Luis Aragonés —acudieron sus hijos Luis y Moqui—, como el hombre con más temporadas de presencia en LaLiga, sumando sus partidos como jugador y entrenador. Entre quienes entregaron los galardones estuvo el consejero delegado de PRISA, Manuel Mirat.

Como entidad también resultó premiada en esta categoría la Copa Davis. El presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, recibió el trofeo, que le entregó el ministro en funciones de Cultura y Deporte, José Guirao.

Todos los premiados Premio Leyenda Javier Sotomayor, récord mundial de salto de altura (2,45 metros). Premio Trayectoria Javier Fernández, bicampeón mundial de patinaje sobre hielo, siete oros europeos y un bronce olímpico. Premios As del Deporte Selecciones españolas masculina y femenina de baloncesto, campeonas mundial y europea. Toni Bou, campeón mundial de trial desde 2007. Ona Carbonell, nadadora con más medallas mundiales (23). LaLiga, en su 90 aniversario. Real Madrid, club más laureado de la Liga (33 títulos). Joaquín, futbolista en activo con más partidos en Liga (530). Messi, máximo goleador de la LaLiga (427 tantos). Luis Aragonés, más presencias en Liga como jugador (15 años) y entrenador (25). Selección española de tenis, campeona de la Copa Davis. Premios América Diego Forlán, Balón de Oro del Mundial de fútbol de 2010. Egan Bernal, primer colombiano ganador del Tour de Francia. Premio Arabia Muttaz Essa Barshim, oro en salto de altura en el Mundial. Premio Fair Play José Lucas Mena, entrenador del Ribera Navarra de fútbol sala. Ordenó a su equipo dejarse marcar tras anotar mientras el portero rival estaba lesionado. Premio Promesa Alba Vázquez, campeona mundial y europea júnior de 400 estilos de natación. Premio Paralímpico Núria Marqués, nadadora con un oro y una plata paralímpicos y 12 medallas mundiales.

