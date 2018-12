El deporte femenino conquista los Premios AS

El deporte es uno de los ámbitos de mayor discriminación para la mujer: los medios de comunicación suelen omitir su existencia, se ningunean sus logros y se tiende a cosificar el cuerpo de las deportistas. Se evidenció de manera viral la semana pasada, cuando el DJ Martin Solveig preguntó a Ada Hegerberg, jugadora del Olympique de Lyon que recogía el primer Balón de Oro entregado a una mujer, si sabía perrear. En la duodécima edición de los Premios AS del Deporte, el diario ha querido dar un paso adelante contra el machismo en este ámbito y premiar en su totalidad a mujeres deportistas. Ayer, en una gala celebrada en el hotel The Westin Palace de Madrid, referentes de distintas disciplinas, como Lydia Valentín, Carolina Marín o Gisela Pulido recogieron algunos de los galardones de este año.

Esta edición ha estado encabezada por la exgimnasta Larisa Latynina, la mujer con más medallas olímpicas de la historia, 18 (nueve de oro, cinco de plata y cuatro de bronce). La ucrania, de 83 años y que compitió en las citas de Melbourne 56, Roma 60 y Tokio 64, recibió el Premio Leyenda. También la alpinista Edurne Pasaban recogió uno de los galardones especiales, el de Trayectoria, por haber sido la primera en coronar los 14 ochomiles.

Todos los galardones Premio Leyenda: Larisa Latynina. Premio Trayectoria: Edurne Pasaban. Premios AS del Deporte: Carolina Marín. Ana Carrasco. Lydia Valentín. Gisela Pulido. Sandra Sánchez. Selección de baloncesto. Selecciones de fútbol. Atlético de Madrid. Joana Pastrana. Premio Promesa: María Vicente. Premio AS América: Yulimar Rojas. Premio AS Arabia: Rababe Arafi.

El periodista Jesús Gallego condujo un evento reivindicativo en el que recordó “que aún seguimos hablando de deporte femenino, cuando tendría que ser deporte a secas”. Gallego fue dando paso al resto de Premios AS, los que destacan los méritos de deportistas en el presente año y que han recaído sobre las campeonas mundiales Carolina Marín (bádminton), Ana Carrasco (motociclismo), Lydia Valentín (halterofilia), Joana Pastrana (boxeo), Gisela Pulido (kitesurf), Sandra Sánchez (kárate), la selección española de baloncesto, la selección de fútbol sub-17 y el Atlético de Madrid de fútbol, campeón de Liga. La portera rojiblanca, Lola Gallardo, comentaba antes de la gala que tanto ella como sus compañeras no se ponen techo y alabó, como el resto de las premiadas, los resultados del deporte femenino y el potencial de las más jóvenes. “Es un punto positivo para que las niñas pequeñas puedan jugar a este deporte”, sentenciaban las futbolistas de la selección sub-17 Claudia Pina e Irene López a propósito de sus éxitos.

Las menciones internacionales fueron para dos atletas: la venezolana Yulimar Rojas, ganadora del Premio AS América y actual campeona del mundo de triple salto (al aire libre y en cubierto), y la marroquí Rababe Arafi, que se hizo con el AS Arabia después de haber ganado, el pasado junio, las pruebas de 800 y 1.500 metros en los Juegos Mediterráneos de Tarragona.

El galardón Promesa, que reconoce la proyección de un deportista, fue para María Vicente, quien el pasado julio batió el récord mundial de heptatlón, con 6.221 puntos, en los Europeos sub-18 de Gyor (Hungría). Esta modalidad combina 100m vallas, salto de altura, lanzamiento de peso, 200m, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y 800m.

La ceremonia fue inaugurada por el director de AS, Alfredo Relaño, quien destacó que en el año del movimiento Me Too y un 8 de marzo que inundó las calles, las mujeres sacudieron las conciencias de hombres como él, que comprendieron que había que “hacer las cosas de una determinada manera”. El director pidió un aplauso especial para las pioneras premiadas, por el esfuerzo realizado en favor del deporte. “Hago el propósito de que en el futuro el deporte femenino aparezca mucho más que lo que viene apareciendo”, terminó. También asistieron al acto el presidente de PRISA, Manuel Polanco; el consejero delegado, Manuel Mirat; el presidente de Diario AS, Alejandro Martínez Peón, y su gerente, Juan Cantón.

Las ganadoras recibieron una estatuilla obra del diseñador Xavier Mariscal, lector confeso de AS, quien ha configurado una estructura metálica donde el nombre del diario se deforma con volúmenes variables. El también creador del logo del 50º aniversario del periódico, que se celebró el año pasado, explicó a través de un vídeo que rechazó el color rojo porque “tenía que ser de un metal chulo, dorado o plata, porque para algo es un premio y pesa”, y bromeó con que tuvo que “poner un pedazo peana que no veas, pero las premiadas son gente fuerte, atlética y joven, como yo”.