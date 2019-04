Vicente Jiménez, nuevo director de AS

El consejo de administración del diario AS, reunido este mediodía en Madrid, ha nombrado a Vicente Jiménez nuevo director y sustituye en el cargo a Alfredo Relaño, tomará el relevo el próximo 1 de junio. Alfredo Relaño, director del diario desde 1996, seguirá ligado a PRISA y será presidente de honor de AS. El consejo del diario ha realizado una declaración unánime de “reconocimiento y agradecimiento” a Relaño, “sin cuya contribución no podría entenderse la importancia de AS como un referente imprescindible de la información deportiva en España y en Latinoamérica”.

Vicente Jiménez Navas (Barcelona, 56 años) es licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, ya en su etapa profesional, completó un curso de desarrollo de directivos en la IESE Business School y disfrutó de una beca en Estados Unidos de la German Marshall Foundation.

Jiménez dio sus primeros pasos en El Periódico de Catalunya en 1984. Tras seis años en El Periódico como redactor de Deportes, se incorporó a la redacción de EL PAÍS en Madrid, también en Deportes. En enero de 1994 se hizo cargo de EL PAÍS de las Tentaciones. Posteriormente fue redactor jefe de información local de Madrid y redactor jefe de Sociedad. En 1999 fue nombrado subdirector de EL PAÍS.

En septiembre de 2005 Jiménez fue nombrado director adjunto de EL PAÍS. Durante los casi nueve años que estuvo en el cargo el periódico abordó su transformación digital y la adaptación de sus contenidos a los nuevos soportes tecnológicos. EL PAÍS se situó líder en español en Internet. En ese éxito desempeñó un papel primordial la apuesta del periódico por su carácter global, lo que se tradujo en la apertura de ediciones digitales nuevas: Edición América y Edición Brasil.

En mayo de 2014 se trasladó a Nueva York como corresponsal del diario. En febrero de 2015 volvió a España para asumir el cargo de director general de la Cadena SER y las emisoras musicales de PRISA Radio. Durante los tres años que estuvo en ese puesto la SER consolidó su liderazgo y avanzó en su transformación digital. En febrero de 2018 Jiménez fue nombrado director general de contenidos para las emisoras latinoamericanas de PRISA Radio (Colombia, México, Chile, Argentina, Panamá, Estados Unidos…).

Alfredo Relaño Estapé (Madrid, 1951) cursó estudios en la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos y en la Facultad de Derecho, hasta que optó por el periodismo. Se graduó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid e inició su carrera profesional en el diario deportivo Marca, tarea que compaginó desde muy pronto con la corresponsalía en Madrid del Mundo Deportivo de Barcelona. De ahí pasó a Pueblo, diario vespertino de información general, y a Arriba, hasta que en 1976 se incorporó al equipo fundacional de EL PAÍS como redactor de Deportes. Fue el encargado de abrir la delegación del diario en Andalucía y regresó a Madrid como redactor jefe de Deportes del diario. En 1987 pasó a la Cadena SER, incorporada por el grupo PRISA, como director de Deportes, cargo desde el cual impulsó la creación del programa El Larguero, a cuyo frente puso a José Ramón de la Morena.

Con el lanzamiento por parte de PRISA de Canal+, se incorporó en 1989 al grupo fundacional del mismo, como director de Deportes. Introdujo el fútbol de pago en la televisión española y lanzó un nuevo modelo de transmisiones y de programas deportivos de gran éxito, posteriormente imitados por el resto de las televisiones españolas.

En 1996, cuando PRISA adquirió la mayoría del diario AS, fue nombrado director del mismo. Desde su incorporación, AS invirtió la tendencia a la caída de la difusión de su última década y multiplicó ventas y lectores. En los últimos años ha abierto ediciones digitales en Chile, Colombia, México, Miami y en varios países árabes y está en marcha el proyecto de lanzar algunas más en Latinoamérica y Extremo Oriente.