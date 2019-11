El Espanyol empata ante el Ferencvaros y pasa como primero

El Espanyol vive en los contrastes. Todo lo que le sale mal en LaLiga, le sale bien en Europa. Mientras en España anda hundido en el fondo de la tabla, en la Liga Europase clasificó como primero de grupo tras empatar ante el Ferencvaros en Hungría. El conjunto de Pablo Machín se repuso por duplicado en Budapest. Primero al gol inicial del Ferencvaros y después para firmar el empate en el descuento y estirar su marca continental: ya suma 26 partidos sin perder en Europa. Melendo volvió a marcar en la Liga Europa y en el minuto 96 Darder cantó el 2-2. Un final de eléctrico que tuvo como protagonista a Diego López. El portero protegió el empate frente al penalti de Isael, en cambio no pudo con la pena máxima de Skvarka.

FER 2 - 2 ESP Ferencvaros Dibusz, Abraham Frimpong, Miha Blazic, Eldar Civc, Gergö Lovrencsics, Isael, Tokmac Nguen, Dávid Sigér (Skvarka, min. 85), Kharatin, Roland Varga (Zubkov, min. 60) y Franck Boli (Signevich, min. 82). Espanyol Diego López, Calero, Dídac, Lluis López, Corchia, Iturraspe, Pol Lozano, Granero (Moha, min. 68), Pipa, Campuzano (Darder, min. 87) y Óscar Melendo (Jonathan Calleri, min. 80). Goles 1-0 min. 22: Dávid Sigér . 1-1 min. 30: Óscar Melendo . 2-1 min. 90: Skvarka (p). 2-2 min. 95: Darder . Árbitro Tiago Martins Abraham Frimpong (min. 34), Eldar Civc (min. 11), Franck Boli (min. 24), Calero (min. 75), Dídac (min. 75), Lluis López (min. 41), Iturraspe (min. 89) y Moha (min. 77). Abraham Frimpong (min. 34), Eldar Civc (min. 11), Franck Boli (min. 24), Calero (min. 75), Dídac (min. 75), Lluis López (min. 41), Iturraspe (min. 89) y Moha (min. 77). Eldar Civc (min. 93). Eldar Civc (min. 93). Estadio: Groupama Arena

La secretaria técnica del Espanyol no fichó a Pablo Machín para que firme una revolución en Europa sino para que lo rescate en LaLiga. Entonces, con España como prioridad, el técnico blanquiazul cuidó a sus mejores futbolistas ante el Ferencvaros en Bulgaria. Solo Diego López, Calero y Campuzano repitieron en el once del cuadro catalán respecto del equipo que saltó al campo ante el Getafe el pasado domingo en Cornellà. Y fue la primera vez, desde que Machín reemplazó a Gallego, que Bernardo, un viejo conocido del técnico del entrenador de su paso por el Girona, no apareció desde el inicio. No arriesgó demasiado el técnico en Europa, ya tenía la clasificación en el bolsillo mientras en LaLiga está anteúltimo a cinco puntos del Mallorca que marca la línea de la salvación.

Los titulares sufren en LaLiga, los suplentes disfrutan en Europa. No arrancó bien, en cualquier caso, el Espanyol en Budapest. El Ferencvaros, dispuesto a no despedirse de la Liga Europa, buscó atorar al conjunto blanquiazul. El Espanyol tenía la pelota, los húngaros el control del partido y de las ocasiones. Diego López se lució ante un buen remate de Varga. El palo ayudó al portero tras la falta directa de Isael, pero el portero no pudo hacer nada con el disparo de Siger, que estuvo más atento que nadie para pescar el rebote.

Reaccionó el Espanyol. A partir del atrevimiento de Pipa y del oportunismo de Melendo, el conjunto blanquiazul se aferró a su racha en Europa. El lateral, en posición de extremo, le tiró un caño a Lovrencsics, dejó en el camino a Blazic con una bicicleta y le entregó el balón a Melendo para que después de una carambola marcara el empate del Espanyol.

No se achicaron los blanquiazules. Impulsados por sus canteranos (terminó el duelo con cinco jugadores formados en el fútbol base) aguantó las embestidas del Ferencvaros y hasta pusieron en jaque al meta Dibusz, que respondió ante Campuzano y Pol Lozano. En la otra área contestó Diego López. Lo que no sabían fulminar los delanteros, lo protegía el portero. Diego López se lució para rechazar el penalti de Isael. No pudo, sin embargo, con una nueva pena máxima. Esta vez, ejecutada por Skvarka. En el tiempo de descuento y cuando el Ferencvaros jugaba con un futbolista menos por la expulsión de Civic, apareció Darder para gritar el 2-2 y dejar al Espanyol en lo más alto del grupo H. Ya nadie le podrá birlar la primera posición.

