El Sevilla pasa a lo grande y el Getafe tendrá que esperar

El Sevilla sumó su cuarta victoria consecutiva en la fase de grupos de la Liga Europa para asegurar la clasificación a la fase de eliminatorias cuando restan todavía dos choques de la fase de grupos. Los de Lopetegui pasaron por encima del Dudelange (2-5) en un partido donde los menos habituales actuaron con una gran seriedad. En un campo embarrado, los futbolistas del Sevilla se lo tomaron en serio en una ocasión histórica, puesto que se trataba del partido 200 del equipo andaluz en competición europea. Lopetegui hizo hasta ocho cambios con respecto a los que jugaron frente al Atlético de Madrid. Pensaba en el próximo domingo y en el duelo del equipo sevillista ante el Betis en el derbi. Este triunfo en Luxemburgo y la victoria del Apoel contra el Qarabag (3-1) hacen que los andaluces se clasifiquen ya como primeros de grupo.

4-2-3-1 Bertrand Crasson 1 Joubert 34 Mohamed Bouchouari 20 Mickael Garos 4 Tarjeta amarilla 31' Tarjeta amarilla Kobe Cools 24 Mehdi Kirch 28 Charles Morren 10 Cambio 85' Sale Corenthyn Lavie Dominik Stolz 23 Cambio 45' Sale Bertino Barbosa Ryan Klapp 77 Cambio 45' Sale Schnell Sabir Bougrine 22 Antoine Bernier 9 2 goles 68' Gol 79' Gol Daniel Sinani 13 Bounou 18 Escudero 3 Sergi Gómez 17 Gudelj 15 Alejandro Pozo 7 Marcos Lopes 11 3 goles 26' Gol 32' Gol 66' Gol Munir 21 Cambio 50' Sale Franco Vázquez Óliver Torres 8 Cambio 50' Sale Luuk de Jong Nolito 24 Cambio 60' Sale Fernando Tarjeta amarilla 55' Tarjeta amarilla Joan Jordán 9 2 goles 16' Gol 35' Gol Dabbur 4-2-3-1 Julen Lopetegui

El Sevilla dominó el choque de principio a fin. A los 17 minutos, el delantero israelí Dabbur, que apenas cuenta para Lopetegui, hizo el primer gol de los andaluces y el primero también en su etapa como sevillista. El Dudelange notó el impacto y el Sevilla lo arrasó. Munir hizo el segundo y el tercer gol, este de buen lanzamiento de falta. Dabbur metió el cuarto y el equipo andaluz se acercó a su mayor goleada conseguida en Europa (1-6 al Pogdorica en la previa de la Liga Europa en 2013). En la segunda mitad, Munir hizo el tercer gol (la primera vez que hace tres goles en un partido como profesional) y el Sevilla se relajó algo con el 0-5. Lo aprovechó el Dudelange, que marcó dos goles por mediación de su mejor hombre (Sinani). El Sevilla se puede tomar los dos próximos encuentros de la competición como meros entrenamientos al ser el único equipo de toda la Liga Europa que cuenta sus partidos como victoria después de que el Arsenal, que llevaba también tres triunfos en tres encuentros, empatara contra el Vitoria de de Guimaraes (1-1). Además, los de Lopetegui solo han recibido solo dos goles en cuatro choques jugados. La Liga Europa es, sin duda, una competición especial para el equipo andaluz, que siempre se toma muy en serio después de haberla ganado hasta en cinco ocasiones.

El Getafe lo tuvo más complicado en Suiza frente al Basilea, donde perdió por 2-1. El conjunto suizo ya ganó en la ida y tiene una importante experiencia en Europa, incluso en diversas ediciones de la Liga de Campeones. El Getafe lo intentó incluso con los muchos cambios que hizo Bordalás, pero se vio perjudicado en una jugada clave en la segunda mitad. Con el 2-1 favorable para el Basilea, Ángel anotó un gol que hubiera sido el empate a dos en el minuto 86. El delantero rompió el fuera de juego, pero el asistente levantó la bandera. En la Liga Europa no hay VAR, solo a partir de la próxima fase, y la jugada no pudo ser revisada. El Basilea es el líder del grupo C con 10 puntos, seguido por el Getafe (6) y Krasnodar (6). Cabal adelantó en el marcador al Basilea, empatando Mata de penalti al filo del descanso. Frei hizo el segundo en el minuto 60 y el Getafe se lanzó en busca del empate. Maksimovic remató al palo en el minuto 72 y todavía llegó la acción de Ángel, invalidada de manera injusta por el asistente. El Getafe tendrá que esperar para clasificarse, algo que asegurará si vence en sus dos próximos encuentros al Trabzonspor fuera y al Krasnodar en su propio estadio.

