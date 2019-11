Calderón se retira y ficha por el sindicato de jugadores de la NBA

José Manuel Calderón ha decidido poner fin a su carrera profesional como jugador de baloncesto. El base extremeño, de 38 años, está afincado en Nueva York y se preparaba en una cancha en Manhattan, Nueva York, a la espera de una posible oferta de algún equipo de la NBA. La cancha en cuestión pertenece a la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto NBPA. Y la directora ejecutiva del sindicato, Michele Roberts, ha sido la que ha convencido a Calderón para que pase a integrarse a ejercer como su asesor especial, según ha publicado The Washington Post.

“Conozco mis debilidades y siempre soy honesto conmigo mismo”, afirma Calderón en el periódico estadounidense. “No estaba seguro de si iba a estar contento con el papel que tuve el año pasado. No estaba jugando, solo ayudaba. Viajaba y estaba empezando a extrañar mucho a mi familia. Estaba viendo un partido el otro día y no deseaba estar jugando, lo que hace que todo sea más fácil. ¿Cuándo es el momento adecuado para decir que esto es todo? [Mi retirada] no es oficial, pero casi. Ya es hora. Tal vez en las próximas dos semanas haga un anuncio oficial y presente los documentos”. El jugador extremeño ha confirmado a EL PAÍS su decisión de dejar las canchas.

Calderón deja atrás una carrera profesional que inició en 1999 en el Lucentum Alicante, cuando formaba parte de la generación de los Júniors de Oro. Pero en Alicante jugaba como cedido por el Tau, equipo que lo captó cuando tenía 13 años y jugaba en el Doncel, el equipo de su localidad de nacimiento, Villanueva de la Serena. Poco después pasó al Fuenlabrada y en 2002 fue recuperaro por el Tau, con el que jugó la final de la Euroliga en 2005.

Concluida aquella temporada, dio inicio su andadura en la NBA con Toronto Raptors. Se asentó como base titular del equipo canadiense y se convirtió en el primer español que ganó un partido en los ‘playoffs’ de la NBA, ante los Nets en abril de 2007. Su progresión fue espectacular y firmó sus mejores números en la temporada 2008-2009, con unos promedios de 12,8 puntos, 8,9 asistencias y 2,9 rebotes. Jugó en siete equipos de la NBA,Toronto, Detroit en dos etapas, Nueva York, Dallas, Cleveland, Lakers y Atlanta.

Disputó los ‘playoffs’ en seis temporadas con cinco de esos equipos. Y entre medias brilló con la selección española con la que consiguió las medallas de oro en el Mundial de 2006, el Eurobasket de 2011, las medallas de Plata en los Juegos de Pekín en 2008 y Londres en 2012, y la de bronce en los Juegos de Río en 2016, tras los que decidió poner punto y final a su etapa con el combinado de Scariolo. La pasada temporada jugó con los Pistons y su último partido como profesional fue eñ 22 de abril contra Milwaukee Bucks.

Uno de los episodios más rocambolescos en la carrera de Calderón se produjo en marzo de 2017 cuando rescindió su contrato con los Lakers para fichar por Golden State Warriors. Pero justo entonces se lesionó Kevin Durant, una de las figuras de los Warriors, y el equipo californiano reconsideró su decisión y cortó el contrato de Calderón para fichar un alero que pudiera suplir al alero estadounidense.

La carrera de Calderón ha estado salpicada por episodios de infortunio, sobre todo debido a las lesiones. Miembro destacado de la generación de oro, no pudo competir a causa de una lesión en el Mundial Junior de 1999, el primer gran éxito de aquel equipo. En los Juegos Olímpicos de Pekín, en los que España ganó la medalla de plata, sufrió una lesión muscular y no pudo jugar la semifinal contra Lituania ni la final contra Estados Unidos. En 2009 se lesionó con Toronto y tuvo que renunciar a competir en Polonia con la selección española que consiguió la primera medalla de su historia en un Eurobasket.

