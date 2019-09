Valverde: “Nos faltó contundencia en la finalización”

Abría los brazos y vociferaba de inicio Valverde, enrabietado por cómo jugaba su equipo, de nuevo sin rumbo y sin alma. Pero el enojo se tornó en desánimo porque acabó el duelo con la cabeza gacha y sin dar con la tecla, por más que usara su predilecto 4-2-3-1 para dar vuelo por las alas a Fati y Griezmann, además de situar a Messi —“no está para 90 minutos”, explicó Aspiazu, segundo de Valverde— de mediapunta porque no había quien entregara un pase definitivo en campo ajeno. No funcionó y el Barça cayó en Granada con la peor de sus caras. “Es una derrota que preocupa y duele. Hay que ser autocríticos para mejorar”, apuntó Luis Suárez.

Con unos números raquíticos y simplones, al punto de que por ahora es el equipo más batido en Primera (nueve tantos en cinco encuentros), el Barça no carbura fuera de casa, toda vez que perdió ante el Athletic, empató contra Osasuna y Dortmund, y volvió a caer en Los Cármenes. “Encajar tanto no es un buen dato para nosotros y no es acorde a lo que venimos haciendo”, sentenció el entrenador, consciente de que en este campeonato recién empezado ya ha perdido los mismos partidos que en los dos anteriores. “Claro que me preocupa”, aceptó; “lejos del Camp Nou estamos especialmente mal porque dominamos pero no lo traducimos en situaciones de gol. Y ellos aciertan a la primera”.

Un discurso que compartió Luis Suárez: “Empezar perdiendo en los primeros minutos nos lo hizo más difícil. Tuvimos mucha posesión, pero no fuimos contundentes a la hora de crear ocasiones”. Y persistió: “Los choques fuera de casa me preocupan por la falta de efectividad y oportunidades. Estamos en el Barça y tenemos la obligación de ganar los partidos y no permitir de la manera que se entra en ellos”. Pero Suárez suma dos goles, los mismos que Fati y Griezmann, pichichis del equipo. “¿Todavía falta para que encaje Griezmann en el equipo?”, le vinieron a preguntar a Valverde. “Ya estamos en temporada y tenemos que estar bien todos”, replicó el técnico, que insistió en su tesis: “Nos falta contundencia en la zona de finalización. Quizá en el último tercio. Salíamos bien de la presión, pero luego es cuestión de definir bien la jugada. Ahí no estamos acertados”.

Pocos festejos para un equipo que siempre presumió de fútbol ofensivo. “Los actores son los jugadores, pero el responsable es el entrenador y así me siento. No me gusta perder, y menos así porque no nos hemos merecido ganar”, zanjó Valverde.

