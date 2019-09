Ocho meses después de romperse el cruzado, Carolina Marín gana el Abierto de China

“¡Es que no entiendo qué coño hago!”, le soltó, con cara de cabreo, Carolina Marín a Ernesto, uno de sus técnicos, en uno de los descansos del primer set. La española estaba siendo arrollada por Tai Tzu Ying, su bestia negra, número 4 del mundo y durante dos años líder del ranking mundial. De 11 enfrentamientos, la jugadora de Taipei había ganado siete. Tai, maestra en técnica, en saber esconder el volante hasta el último momento, estaba desquiciando a Marín: 21-14 ganó el primer set. Cuando todo parece perdido, sin embargo, con Carolina Marín nunca lo es. Cuando parece que las rivales le están pasando por encima, Marín nunca tira la toalla. Nunca se da por vencida. Y este domingo lo volvió a demostrar. Recuperó el juego, la paciencia y fue ella quien acabó desquiciando a la rival. Remontó Carolina y ganó el Abierto de China ocho meses después de romperse el cruzado. Se tiró al suelo y lloró.

La victoria en China le da 12.000 puntos, sus primeros puntos desde la lesión. Fundamentales para recuperar posiciones en el ranking en el camino hacia los Juegos de Tokio donde, para ser cabeza de serie, tiene que volver a entrar en el top ten. Contaba Fernando Rivas, su técnico, antes de poner rumbo a Asia (Marín cayó en primera ronda en el torneo de Vietnam hace dos semanas) que estos tres primeros meses de competición eran importantes para recuperar el ritmo, para terminar de ajustar todas las novedades tácticas y técnicas que Carolina había entrenado en los meses de la lesión. Contaba Rivas que la idea era que a partir de enero su pupila estuviera a tope. Se ha adelantado unos meses, porque su competitividad no le permite esperar, ni tomarse las cosas como trámites y como puestas a punto.

“Es que no sabemos lo que va a pasar y tengo muchas ganas de descubrirlo [en Vietnam y China] y más conociendo la competitividad de Carolina. Yo ya le dije que desde el momento en que debutemos la rodilla deja de ser una excusa, la rodilla no existe, no nos hemos lesionado y hay que empezar a jugar bajo unas circunstancias diferentes”, explicaba Rivas antes de salir hacia Vietnam. Ha descubierto que Marín, que en las últimas semanas previas a su regreso oficial a las pistas, ya le estaba ganando a todos sus compañeros hombres en los partidos de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), es de otra pasta. La duda, si acaso, era si aguantaría físicamente porque ella siempre está un punto por encima de sus rivales. Las dudas las ha terminado por despejar hoy llevando al límite a Tai Tzu Ying y demostrando que no ha perdido la capacidad de sufrir.

Marín se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha a finales de enero en Indonesia. Se operó un día después de bajar del avión que lo trajo de vuelta. El estado de shock le duró un par de días. Luego decidió cambiar el chip y ponerse el mono de trabajo. “Salí de la clínica llorando cuando el médico me dijo que tenía el cruzado roto, pero en el coche de camino a casa dije: ‘vale, esto es lo que hay, mañana te operan. Ahí cambié el chip, lo viví en anteriores lesiones, si tu cuerpo está bien, la rodilla va a ir a mejor. Si me quedo en casa llorando y deprimida, mando mensajes negativos a la rodilla. Cuanto mejor me encuentre yo, más rápido irá todo esto”, contó Marín. Fuera lágrimas. Apareció por el CAR una semana después de la operación y empezó a entrenarse a la pata coja. En sus planes estaba el Mundial de agosto. Sin forzar.

Finalmente, no acudió a Suiza. “No estaba preparada. Nos faltaron un par de semanas para el entrenamiento a pista entera con mucha presión, con caídas en el rectificado, con situaciones defensivas más extremas. No merecía la pena arriesgar ni siquiera para jugar un partido. No nos pareció razonable porque ya no era sólo la rodilla, que también, sino que se podía sobrecargar cualquier otro sitio, tener otra lesión por compensar la falta de potencia. Para esa falta de potencia hemos redoblado esfuerzos en muscular la pierna durante las últimas tres semanas de Sierra Nevada. Hemos hecho sesiones de entrenamiento sólo para la pierna derecha”, explicaba Rivas hace un par de semanas.

Sin estar aún al cien por cien, Carolina Marín ha ganado su primer torneo en lo que va de año. Lo ha hecho derrotando a Nozomi Okuhara (número tres del mundo), Beiwen Zhang (11), He Bing Jiao (7), Sayaka Takahashi (16) y este domingo en la final a Tai Tzu Ying (4).

