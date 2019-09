Carolina Marín vence a la número tres del mundo en el Abierto de China

Carolina Marín ha celebrado este martes en China su primera victoria tras la vuelta a las pistas después de los siete meses de recuperación de la rotura del cruzado de la rodilla derecha. La vigente campeona olímpica, que tuvo que despedirse la semana pasada del Masters de Vietnam en la primera ronda, ha derrotado este martes a la número tres del mundo, la japonesa Nozomi Okuhara, por 21-16 y 21-18 en 46 minutos.

Le espera ahora, en octavos de final, la estadounidense Beiwen Zhang, número 11 del ránking mundial. "Decepcionada", se declaró Marín la semana pasada en Vietnam, no por la rodilla, recuperada, sino por la condición mental. "No estaba preparada todavía y eso me ha hecho estar concentrada en el plan de juego, no estar pensando en la táctica del partido", contó el pasado miércoles. Quería, para el Abierto de China, dejar atrás los nervios y estar más concentrada. En el primer partido lo ha conseguido.

Marín, que se rompió el cruzado de la rodilla derecha a finales de enero, tiene que recuperar ahora los puntos en el ránking mundial para poder llegar a los Juegos de Tokio como cabeza de serie y evitar así en el sorteo los cruces con las favoritas al oro.

