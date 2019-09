Comienza la temporada ACB: un pulso estelar en mitad de la supervivencia

Durante los próximos nueve días, los aficionados al baloncesto asistirán, casi sin interrupción, a la disputa de las semifinales y la final de la Supercopa y de las dos primeras jornadas de la Liga Endesa. Una deslavazada presentación del curso antes del comienzo de la Euroliga (jueves 3), cuya ampliación a 34 jornadas ha avocado a la competición nacional a un ejercicio de supervivencia para abrirse hueco en un calendario claustrofóbico. “Habrá jugadores míos que disputen más de cien partidos en el año natural y eso significa uno cada tres o cuatro días. Con esa exigencia física y mental es muy difícil estar siempre al cien por cien, pero es lo que tenemos y lo aceptamos”, explicó Pablo Laso en vísperas de la Supercopa.

El entrenador del Real Madrid retomó en su primera comparecencia del curso el debate que angustia a los protagonistas. “En la NBA, donde hay tres meses de descanso, tienen 82 partidos para llegar al playoff y luego disputan el título. Nosotros, en el primer partido de la temporada nos jugamos ya un título”, prosiguió Laso. Su equipo se mide este sábado al Fuenlabrada (21.00) en el WiZink Center en unas semifinales de la Supercopa que se completan con el duelo Barça-Valencia (18.30). Los vencedores disputarán el domingo la final (19.00).

Madrid asistirá al estreno oficial del lujoso proyecto azulgrana, con Abrines, Mirotic, Davis, Higgins y, el recién llegado, Delaney (para un total de 35 millones de masa salarial), que promete reavivar el pulso entre los dos grandes del baloncesto español. “Yo no apuesto y me importa poco lo que digan las casas de apuestas. Si dicen que el Barça es favorito, me parece bien”, espetó Laso antes de hablar de Mirotic. “Es un gran jugador, que ha demostrado su calidad primero en el Madrid y luego en la NBA. El Barcelona ha hecho un gran fichaje con él”, resolvió el técnico blanco. “La Supercopa servirá para saber en qué puntos estamos”, resumió Svetislav Pesic.

Ante el envite de su rival, el Madrid se ha defendido apuntalando la novena edición del proyecto de Laso (17 títulos) con las renovaciones estratégicas de Tavares y Campazzo (hasta 2024) y la del propio técnico (hasta 2021) y con solo dos fichajes: Laprovittola y Mickey (para un total de 24 millones de masa salarial).

Comienza otra carrera descompensada por los títulos, con dos escuderías inalcanzables y 16 más compitiendo con ellas pero en distinta cilindrada. Una temporada que arranca con 115 fichajes (la segunda cifra más alta de la década tras los 118 del curso 2017-2018) y solo cuatro cambios de entrenador —Pedro Martínez (Manresa), Joan Peñarroya (Burgos), Fotis Katsikaris (Gran Canaria) y Aleksandar Dzikic (Estudiantes)— frente a los 11 de hace un año. Iberostar Tenerife, con 11 incorporaciones, y Herbalife Gran Canaria y Betis, con 9 fichajes cada uno, lideran el baile de cambios en unas plantillas cada vez más amplias para afrontar el maratón.

Las semanas con doble jornada de Euroliga pasarán de cinco a siete. La competición continental concluirá más tarde: el 10 de abril. Las eliminatorias de cuartos se disputarán del 21 de abril al 6 de mayo y la Final Four se retrasará hasta finales de ese mes, del 21 al 24, invadiendo las fechas del playoff de Liga. Ante la tesitura, la Liga Endesa asume los condicionantes y maneja dos calendarios dentro de la inabarcable secuencia de fechas. Rudy, Llull, Campazzo, Laprovittola, Deck, Oriola y Claver (Quino Colom y Pau Ribas son baja) disputarán la Supercopa seis días después de cerrar el Mundial. La Liga acabará el 12 de junio, con apenas un mes de margen para los Juegos. Entre medias podría haber hasta 93 partidos en 9 meses.

