La Real busca su identidad en su presentación en el nuevo Anoeta

En San Sebastián hay más ganas de fútbol que nunca. Las obras de Anoeta —ahora Reale Seguros Stadium—, que obligaron a que la Real Sociedad jugara sus tres primeros partidos fuera de casa, y la semana de parón de selecciones ha hecho que los seguidores blanquiazules hayan cumplido una condena de cuatro meses y un día –desde el 12 de mayo–, sin poder ver de cerca de su equipo. Y tienen ganas, porque los fichajes de pretemporada, a los que han podido observar a través de la televisión, tienen muy buena pinta. Todos los nombres suenan bien, pero ahora se trata de plasmar esa calidad, que se supone, en el campo, que sin ser nuevo, lo es.

El equipo donostiarra busca tener una identidad propia. Es el camino que comenzó la temporada pasada, pero que no se plasmó en un estilo definido de juego. Con Asier Garitano aseguraron desde el club, cuando fue destituido, que, “el juego va mucho más allá de los modelos, desde hace un tiempo, tenemos la intención de mejorar. La decisión de elegir a Imanol está relacionada con la mejora del juego y la visión de juego”. Con Imanol se solucionaron algunas cosas, sobre todo al principio, pero el equipo terminó difuminándose en el tramo final del campeonato. Como si no acabara de creer en sí mismo. Las gradas del estadio, que se llenarán el sábado para recibir al atlético de Madrid (18:30 horas, Movistar LaLiga), comenzaron a despoblarse en las últimas jornadas.

La Real ha empezado regular en el exilio voluntario de las tres primeras fechas: un empate sobre la bocina en Valencia después de que el equipo local desperdiciara un penalti en el minuto 92 y los donostiarras anotaran otro en el 97; una victoria trabajada y merecida en Mallorca, donde brilló la interesante combinación entre el noruego Odegaard, el sueco Isak y el murciano Portu en la acción del gol donostiarra, y una decepcionante derrota en el derbi de San Mamés ante el Athletic, tal vez por cierto exceso de confianza en un partido que la Real afrontó sin la intensidad debida.

Imanol Alguacil ha tenido tiempo, desde entonces, para preparar el partido frente al Atlético. Desde el club repiten, con Roberto Olabe, el director técnico, a la cabeza, que el estilo de juego del equipo es innegociable, pero temen que como sucedió frente al Athletic, la presión del Atlético les desmantele los planes. Entonces ocurrió que no dio la sensación de que hubiera ninguna alternativa prevista al juego que proponían los bilbaínos. La duda persiste, aunque en teoría la Real posee un plantel con jugadores que saben manejar la pelota. Sin embargo, en San Mamés perdieron a su mejor activo en la recuperación y el dominio del centro del campo, Asier Illarramendi, que se rompió en San Mamés y al que no se le espera hasta el año que viene.

Imanol podrá contar el sábado con Nacho Monreal, que después de ocho temporadas en Inglaterra, regresa a casa. Ya había jugado en las tres primeras jornadas de la Premier, a las órdenes de Unai Emery en el Arsenal, cuando se sustanció la oferta de la Real. “Me encuentro bien físicamente, tengo ganas de conseguir cosas. Vengo a ayudar pero el objetivo es seguir jugando partidos, seguir siendo ambicioso y seguir ganando”, aseguró el día de su presentación.

“Pelear por lo máximo”

Posiblemente, se estrenará ante el Atlético, jugando en el lateral, donde hasta ahora se movía Aihen. “Quiero aportar desde ya. Quiero sumar desde ya”, dice Monreal, que ya sabe lo que se espera de él. “Sabía la calidad que hay, es un equipo bueno, con mucha calidad. Lo que más me gusta es que quiere la pelota, no se la quita. Me identifico con eso. Tenemos un equipo muy bueno para pelear por lo máximo posible”.

También jugará, en el centro de la defensa, Diego Llorente, que regresa con ganas después de ser expulsado frente a Rumanía jugando con España. El futbolista madrileño asegura que el equipo aprendió la lección de San Mamés: “Hemos trabajado bien y mejorado en las cosas que tenemos que hacerlo. El margen de mejora es importante y en este inicio de semana la gente está enchufada e ilusionada con el estreno de Anoeta, y con la ilusión de revertir la situación que nos dejó el último partido antes del parón. Creo que el sábado pueden ocurrir muchas cosas, pero por ambición y ganas no nos van a superar”.

Simeone: "A esta plantilla ni le falta ni le sobra nada" El Atlético ensayó este viernes la visita a San Sebastián con Trippier, Giménez, Hermoso y Lodi en defensa; João Félix, Koke, Saúl y Lemar en el medio del 4-4-2; y arriba con Diego Costa y Vitolo. La baja de Morata, que sigue recuperándose de su lesión, y la rotación de Thomas, a quien Simeone dejó en Madrid por decisión técnica, no parece preocupar al técnico argentino. Simeone dijo que está satisfecho con su plantilla. “Ni falta ni sobra nada”, aseguró. “En el ataque tenemos buenos recambios con Correa, Morata y Costa, además de la posibilidad de que João Félix juegue en esa posición”. Simeone comentó que la venta frustrada de Correa al Milan no afectó al futbolista: “Trabaja con la mejor predisposición”.

