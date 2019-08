Gauff enciende Nueva York

Lo recordaban sus zapatillas, adornadas con un mensaje a rotulador: Call me Coco. Y se encendió la pista Louis Armstrong de Nueva York, temerosa de perder a la nueva niña de sus ojos. Sufría Cori Coco Gauff en su estreno en el major neoyorquino y la grada salió al rescate de la quinceañera, arrinconada de inicio por Anastasia Potapova y llevada en volandas después por los ánimos. ¡Coco, Coco, Coco! Y de ahí en dirección a la segunda ronda: 3-6, 6-2 y 6-4 (en 2h 01m). Cita ahora con Timea Babos y otro paso hacia el objetivo que se fijó a comienzos de año, el de terminar entre las 100 mejores.

“Ha sido una locura”, relataba en la nutrida sala de conferencias. “Esta es mi casa, así que quería hacerlo bien. La gente me ha ayudado mucho”, agregó. “Los nervios me afectaron un poco, pero creo que es normal porque era la primera vez que jugaba un partido del cuadro principal de este torneo, y en la segunda pista más grande...”, reconoció Gauff, que volvió a exhibir una entereza formidable para escapar de una situación muy complicada y seguir alimentando el gran sueño americano: el futuro no es desértico y lleva el nombre de Coco.

En clave española, la jornada fue especialmente agria para la representación femenina. A la abrupta despedida de Garbiñe Muguruza (2-6, 6-1 y 6-3 frente a Alison Riske) le acompañaron las eliminaciones de Carla Suárez (6-2 adverso y retirada por lesión ante Timea Babos) Sara Sorribes (doble 6-1 contra Anett Kontaveit) y Paula Badosa, que en su primera aparición en el cuadro principal de Nueva York no pudo con la holandesa Kiki Bertens (6-4 y 6-2). Tan solo Aliona Bolsova salió airosa y lo hizo con una espectacular remontada contra Barbora Strycova en su estreno en el grande norteamericano.

“Es la victoria ante la rival de mayor ranking [31, y semifinalista este año en Wimbledon] de mi carrera. La verdad es que no me lo esperaba”, expresó la catalana, de 21 años. “Vine con una torcedura de tobillo seria, la segunda de este año, y la verdad es que cuesta. Solo quería disfrutar y recuperar confianza en mi juego, independientemente de lo que pasara. Tenía ganas de sentirme bien otra vez”, celebró la 100 de la WTA, por cuyo horizonte asoma ahora Sorana Cirstea (106).

Pelotazo de Andújar y patinazo de Bautista

Mientras tanto, Pablo Andújar firmó una victoria de relieve ante Kyle Edmund (3-6, 7-6, 7-5, 5-7 y 6-2, en 4h 21m) y Fernando Verdasco arrancó con buen pie frente al alemán Tobias Kamke (6-3, 3-6, 6-1 y 6-2). No progresó, sin embargo, Roberto Bautista, que había trazado un magnífico recorrido veraniego –semifinales de Wimbledon, y los cuartos de Montreal y Cincinnati– y aterrizó en Flushing Meadows con su mejor ranking histórico, en el décimo peldaño de la ATP. Le rebatió y le derribó el incisivo Mikhail Kukushkin (3-6, 6-1, 6-4 3-6 y 6-3, en 3h 19m), haciéndole perder comba en la carrera clasificatoria para la Copa de Maestros. No obstante, el castellonense mantiene su puesto en el listado y continúa séptimo en la Race, aunque cede terreno con respecto a varios jugadores que le amenazan.

El día resultó, a priori, muy propicio para los intereses de Rafael Nadal. Tres de sus potenciales rivales, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas y Karen Khachanov, fueron apeados por Thomas Fabbiano (6-4, 3-6, 6-3 y 6-2), Andrey Rublev (6-4, 6-7, 7-6 y 7-5) y Vasek Pospisil (4-6, 7-5, 7-5, 4-6 y 6-3) respectivamente. El austriaco ya anticipó que arrastraba problemas físicos y el segundo ha ido perdiendo fuelle desde que derrotase a Nadal en la Caja Mágica, en mayo; a partir de esa gran noche ha caído cinco veces en las primeras rondas: s-Hertogenbosch, Wimbledon, Montreal, Cincinnati y Nueva York.

RESULTADOS. MARTES 27 DE AGOSTO CUADRO MASCULINO: Rafael Nadal, 6-3, 6-2 y 6-2 a John Millman; Fernando Verdasco, 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2 a Tobias Kamke; Pablo Andújar, 3-6, 7-6, 7-5, 5-7 y 6-2 a Kyle Edmund; Mikhail Kukushkin, 3-6, 6-1, 6-4 3-6 y 6-3 a Roberto Bautista; Lorenzo Sonego, 6-3, 6-4 y 6-4 a Marcel Granollers; John Isner, 6-3, 6-4 y 6-4 García López para Isner; Thomas Fabbiano, 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2 a Dominic Thiem; Andrey Rublev, 6-4, 6-7, 7-6 y 7-5 a Stefanos Tsitsipas; Alexander Zverev, 6-1, 6-3, 3-6, 4-6 y 6-2 a Radu Albot; Marin Cilic, 6-3, 6-2 y 7-6 a Martin Klizan. CUADRO FEMENINO: Aliona Bolsova, 6-3, 0-6 y 6-1 a Barbora Strycova; Alison Riske, 2-6, 6-1 y 6-3 a Garbiñe Muguruza; Timea Babos, 6-2 (ret) a Carla Suárez; Anett Kontaveit, doble 6-1 a Sara Sorribes; Kiki Bertens, 6-4 y 6-2 a Paula Badosa; Cori Gauff, 3-6, 6-2 y 6-4 a Anastasia Potapova; Naomi Osaka, 6-4, 6-7 y 6-2 a Anna Blinkova; Petra Kvitova, .6-2 y 6-4 a Denisa Allertova; Simona Halep, 6-3, 3-6 y 6-2 a Nicole Gibbs; Caroline Wozniacki, 1-6, 7-5 y 6-3 a Yafan Wang.

