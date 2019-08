El juez decidirá entre el viernes y el lunes cuándo empieza LaLiga

Tras escuchar a los representantes de la Federación Española de Fútbol y de LaLiga, el titular del juzgado número 2 de lo mercantil Andrés Sánchez Magro decidirá entre el viernes y el lunes si concede las medidas cautelares solicitadas por la patronal respecto a la prohibición federativa de disputar partidos los lunes y los viernes. Según el calendario fijado por LaLiga, el campeonato empezaría el viernes 16 con un Athletic-Barcelona. Según la federación, no debería comenzar hasta el sábado 17, con un Mallorca-Eibar.

En una vista que duró cuatro horas y en la que no estuvieron presentes los presidentes de ambos organismos, las partes defendieron sus posturas cruzando acusaciones. LaLiga, representada por la letrada María José López, defendió que el Real Decreto de 2015 ampara a la patronal para establecer los horarios y las fechas de las jornadas, explicó las consecuencias económicas para los clubes y el fútbol en general que tendría no cumplir los contratos firmados con los operadores televisivos e hizo especial hincapié en la posición de dominio que ejerce la Federación.

Por su parte, el abogado federativo, Tomás González-Cueto, defendió que LaLiga ha vendido algo que no era suyo al no estar incluido en el último convenio de coordinación firmado ente las partes, la disputa de partidos los lunes y los viernes; que el Real Decreto de 2015 no confiere a la patronal la potestad sobre los horarios y que al haberla hecho suya había despertado preocupación en la UEFA al saltarse el sistema piramidal por el que se rige el fútbol.

Durante la vista se conoció también que LaLiga presentó en el CSD una demanda de inhabilitación para Luis Rubiales; el secretario general de la Federación, Andreu Camps; y la titular del Comité de Competición, Carmen Pérez, que estableció los horarios y fechas de las primeras tres jornadas que solo incluyen sábados y domingos.

Durante la vista, la Federación presentó como testigo un perito para validar un audio en el que Javier Tebas habría entrado en una contradicción sobre las competencias sobre los horarios. La patronal alega que el audio presentado omite la parte en la que Tebas asegura que "aún sin convenio, el Real Decreto Ley de 2015 nos permite poner horarios lunes y viernes". LaLiga anuncia que presentará una querella por falsear una prueba judicial.

