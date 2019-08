Un equipo arbitral femenino dirigirá la final de la Supercopa de Europa

La próxima final de la Supercopa de Europa que se celebrará en Estambul el próximo 14 de agosto entre el Liverpool y Chelsea será histórica. Por primera vez un equipo arbitral, en su mayoría femenino, dirigirá la final masculina de una competición UEFA. La francesa Stéphanie Frappart será la jueza principal del partido y estará asistida por su compatriota Manuela Nicosi y la irlandesa Michelle O'Neal. El cuarto árbitro será el turco Cuneyt Cakir.

Frappart dirigió el pasado mes de julio la final de Mundial Femenino entre Estados Unidos y Holanda y en abril se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la Ligue 1 francesa, de la que ya forma parte como fija del cuerpo arbitral para esta temporada. "He dicho en muchas ocasiones que el potencial del fútbol femenino no tiene límites y estoy encantada de que Stéphanie Frappart haya sido nombrada para oficiar la Supercopa de la UEFA de este año junto a las árbitras asistentes Manuela Nicolosi y Michelle O'Neal", declaró el presidente de la UEFA Aleksander Čeferin. "Como organización, damos la máxima importancia al desarrollo del fútbol femenino en todos los ámbitos. Espero que la habilidad y la devoción que Stéphanie ha demostrado a lo largo de su carrera para alcanzar este nivel sirva para inspiración a millones de niñas y mujeres de toda Europa y les demuestre que no debería haber barreras para alcanzar el sueño que cada uno tiene", abundó Ceferin.

El jefe de arbitraje de la UEFA Roberto Rosetti elogió la capacidad de Frappart como árbitra y dijo que "se merece plenamente" la oportunidad de supervisar un partido de tan alto nivel. "Stéphanie ha demostrado a lo largo de los años que es una de las mejores árbitras, no solo de Europa, sino de todo el mundo", aseguró Rosetti. "Tiene la capacidad de oficiar en el mayor escenario, como demostró en la final del Mundial femenino este año. Espero que este partido en Estambul le proporcione aún más experiencia a medida que vaya entrando en la cúspide de su carrera arbitral".

