Una España condicionada por el compromiso

La riqueza del castellano permite a la palabra compromiso viajar en sus distintas acepciones desde la “obligación, el deber, la responsabilidad o la promesa de matrimonio” hasta conceptos como “dificultad, riesgo o aprieto”. Sobre el compromiso y sus circunstancias versó la comparecencia de Sergio Scariolo en la que ofreció la lista de 16 jugadores para el Mundial de China, que se disputará entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre. La ausencia de Pau Gasol por lesión —baja por primera vez desde 2013— hacía más necesaria que nunca la presencia de Serge Ibaka o Nikola Mirotic, por prestancia y posición, pero ninguno de los dos confirmó su “teórico entusiasmo” con una “disposición definitiva”, en palabras del seleccionador.

La falta de compromiso de ambos ha colocado a España en un brete Mundial. “Habrá que buscar otros caminos para competir. Ese es el desafío. Tenemos menos experiencia y talento, pero mucho más hambre e imaginación”, afirmó Scariolo tras configurar una convocatoria “adaptada a las renuncias”. Tampoco estará el campeón de Europa Sergio Rodríguez —desvinculado desde ayer del CSKA para convertirse en agente libre en busca de equipo—, que comunicó a la Federación su “necesidad de parar”.

Como resultado, una heterogénea lista de 16, de la que saldrán los 12 definitivos, con solo cuatro jugadores nba (Marc Gasol, Ricky Rubio y los hermanos Hernangómez), la cifra más baja desde 2011, siete de Euroliga (Rudy Fernández, Sergio Llull, Víctor Claver, Pau Ribas, Pierre Oriola, Ilimane Diop y Xavi Rabaseda) y cinco de los héroes de las Ventanas, capitaneados por Quino Colom junto a Jaime Fernández, Javier Beirán, Joan Sastre y Pablo Aguilar, el gran beneficiado del agujero interior. Un grupo con más de 30 años de media, sin júniors de oro por primera vez desde 1999 y con Rudy como capitán (211 internacionalidades).

Los 16 convocados Bases Ricky Rubio (Phoenix)

Sergio Llull (Real Madrid)

Quino Colom (Bahçesehir) Escoltas/Aleros Rudy Fernández (Real Madrid)

Pau Ribas (Barcelona)

Joan Sastre (Valencia)

Xavi Rabaseda (Gran Canaria)

Jaime Fernández (Unicaja)

Javier Beirán (Gran Canaria) Ala-pívots/Pívots: Víctor Claver (Barcelona)

J. Hernangómez (Nuggets)

Willy Hernangómez (Hornets)

Marc Gasol (Toronto Raptors)

Pablo Aguilar (Reggiana)

Pierre Oriola (Barcelona)

Ilimane Diop (Baskonia) España se concentra el miércoles 24 de julio.

El 2 de agosto juega en Pamplona ante Lituania.

El 9-10 disputará un cuadrangular en Málaga ante Costa de Marfil, Rep. Congo y Filipinas.

El 16 se medirá a EE UU en Anaheim.

El 22, en Madrid, jugará ante la Rep. Dominicana antes de partir a China.



“Lo más correcto es preguntárselo a ellos”, resolvió Scariolo cuando le preguntaron por los motivos de las ausencias de Ibaka y Mirotic. “Han dado razones físicas, personales, técnicas respecto a sus clubes… hay de todo. Los dos a la vez no pueden estar, pero uno de los dos habría entrado seguro en la lista. La única vez en la que pude elegir con plena disponibilidad de ambos fue en 2011. Después siempre ha habido problemas de todo tipo. Es inútil sorprenderse y también lo ha sido adelantar planteamientos tácticos con uno o con otro”, enumeró con frustración el seleccionador antes de censurar a los ausentes por la vía del elogio a los comprometidos. “Pau [Gasol] habría matado por estar y no ha podido por su lesión. Hay que destacar en positivo esos compromisos especiales. Un jugador de 39 años, que está en el tramo final de su trayectoria, que ha ganado todo lo que se puede ganar en el mundo del baloncesto y sigue con ilusión de estar y muestra siempre su interés por la selección”, explicó Scariolo, que también agradeció “la clase y el sentido de pertenencia” de otros como Fran Vázquez o Fernando San Emeterio.

Con esta configuración de la convocatoria y por su condición de campeón de la NBA, Marc Gasol se convierte en el eje central del equipo y a su rol dedicó Scariolo una parte importante de su exposición. “Su liderazgo no pasará por absorber todo el protagonismo y la responsabilidad. Tenemos otros jugadores expertos y de calidad[LLULL]. Marc será una referencia ofensiva y defensiva, pero espero mucho de otros. El vacío de los referentes históricos, que eran nuestro salvavidas muchas veces, no lo tiene que llenar solo Marc. Su gran talento, quizá único en el mundo, es generar juego para el resto del equipo. No es cuestión de que meta 20 puntos en todos los partidos. Lo que logra él es que el equipo meta 80 o 90 puntos siempre”, cerró el seleccionador.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.