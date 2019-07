Neto: “Yo creo que soy el mejor”

No podía esconder la sonrisa, jubiloso por una presentación en sociedad con la camiseta del Barcelona. “Soy la persona más feliz del mundo, llegó al club que siempre soñé”, resolvió Norberto Murara (Araxá, Brasil; 29 años) ante los micros y con una sonrisa de oreja a oreja que ni siquiera el paso de las preguntas, casi todas alrededor de la feroz competencia que le espera con Ter Stegen, pudo erosionar. Más que nada porque se le presupone suplente perenne, al menos en LaLiga y en la Champions como le ocurriera a Cillessen, que ahora ocupa la portería de Neto en el Valencia. Un trueque que parece convencer a todos. “Valoramos si Iñaki Peña podía subir del filial, pero los técnicos nos aconsejaron que necesitaba jugar. Y Neto tenía intención de salir. Así que es una decisión deportiva que luego tuvo una derivada económica para cuadrar los presupuestos. Ahora la portería del Barça está súper bien cubierta porque es el mejor portero que había en el mercado”, resolvió el presidente Josep Maria Bartomeu, que hizo las veces de vicepresidente deportivo tras la renuncia de Jordi Mestre por las desavenencias con el área deportiva encabezada por Pep Segura.

Tras la tibia presentación del secretario técnico Éric Abidal –“es un portero internacional con mucha experiencia y personalidad que ya sabe que en el Barça ganar trofeos es uno de los objetivos”, dijo-, el propio presidente ya advirtió a Neto lo que le aguarda. “No es fácil jugar en el Barça porque siempre hay buenos jugadores, pero es un portero con una calidad inmejorable…”, señaló. Aunque el guardameta hizo oídos sordos a los mensajes y cuestiones al respecto. “Respeto a Marc como a todos mis compañeros, pero he venido para trabajar y demostrar. Sé lo que puedo darle al Barcelona”, se arrancó. “Vengo para jugar. Si no, el club no me ficharía”, prosiguió. “Podemos aprender y crecer junto a Ter Stegen. Hay que trabajar con ganas, profesionalidad y determinación. Eso nos hace aumentar el nivel. Estoy seguro que podré poner en juego todo lo que he hecho estos años para encontrar mi sitio y espacio”, agregó, ya con el gesto un poco torcido por la persistencia de las cuestiones, aunque sin dejar de enseñar la blanca hjilera de dientes. Y amplió: “Yo creo que soy el mejor. Soy muy ambicioso y soy un profesional”.

Neto, que mantendrá el número 13 como en el Valencia, vuelve a una gran portería europea después de defender (en escasas ocasiones) la de la Juventus, entonces suplente de Buffon. Una experiencia que le duró dos años porque decidió que necesitaba jugar, así que se marchó al Valencia. Ahora es distinto. “La vida son ciclos. En esos momentos buscaba otros aires y en Mestalla he podido demostrar”, expuso Neto, que dejó su coletilla: “ahora no me podía pensar dos veces esta oferta del Barça, donde vengo a hacer parte de esta historia y a dejar mi marca”. Y añadió: “Los premios le llegan a quien los busca. He trabajado y he pasado mucho para llegar aquí”.

