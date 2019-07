Fognini: “Malditos ingleses, son perros. Ojalá explote una bomba en este club...”

Antes del tradicional domingo de pausa (Middle Sunday) en el que la actividad se detiene, la jornada también deparó este sábado el avance de Roger Federer, que sumó ante Lucas Pouille su triunfo 350 en los grandes (7-5, 6-2 y 7-6) y se enfrentará en los octavos a Matteo Berrettini (6-7, 7-6, 4-6, 7-6 y 6-3 a Diego Schwartzman). Mientras tanto, Fabio Fognini protagonizó un feo episodio. El italiano, conocido por su peculiar carácter, chulesco y desafiante en muchas ocasiones, perdió ante Tennys Sandgren (6-3, 7-6 y 6-3), y explotó.

“¿Es justo que juegue aquí? Es una pista de mierda, son perros. Malditos ingleses... Ojalá explote una bomba en este club, debería explotar una bomba aquí…”, profirió en italiano durante el segundo set, maldiciendo haber sido relegado a un escenario secundario, la Pista 14 y siendo captado por las cámaras. Antes ya había tenido que ser atendido por la asistencia médica, puesto que se dañó los nudillos después de haber golpeado el cordaje con violencia.

Preguntado luego por ello en la sala de conferencias, Fognini (10 del mundo) se disculpó, pero a su manera. “La pista no estaba realmente bien, ¿sabes? ¿tú haces deporte?”, le vaciló al periodista. “Cuando estás mucho tiempo en la pista acabas frustrado. No estoy contento de mi actuación porque tenía mucho que ganar. Ocurrió algo en la pista, y si he molestado a alguien, tengo que pedir perdón. Ahora debo centrarme en la segunda mitad de la temporada”, dijo.

Cuando se le insistió en el asunto al italiano y se le recordó que ya fue suspendido dos Grand Slams y multado con 81.000 euros por insultar gravemente a una árbitra del US Open en 2017 –“¡Troia bocchinara! (¡puta chupapollas!), le dijo”–, replicó con altivez: “Ya se lo he dicho a tu compañero. Siguiente pregunta”. A la siguiente pregunta, respondió escueto –“he dicho lo siento. Si he ofendido a alguien, lo siento. No hay problema”– y después zanjó el de San Remo, afincado en Barcelona: “Nada más que decir. Lo he dicho antes…”.

Lógicamente, Fognini se expone a una severa sanción.

RESULTADOS. SÁBADO 6 DE JULIO CUADRO MASCULINO: Rafael Nadal, 6-2, 6-3 y 6-2 a Jo-Wilfred Tsonga; Roger Federer, 7-5, 6-2 y 7-6 a Lucas Pouille; Joao Sousa, 4-6, 6-4, 7-5, 4-6 y 6-4 a Daniel Evans; Matteo Berretini, 6-7, 7-6, 4-6, 7-6 y 6-3 a Diego Schwartzman; Kei Nishikori, 6-4, 6-3 y 6-2 a Steve Johnson; Sam Querrey, 7-6, 7-6 y 6-3 a John Millman; Tennys Sandgren, 6-3, 7-6 y 6-3 a Fabio Fognini; Mikhail Kukushkin, 6-3, 7-6, 4-6 y 7-5 a Jan-Lennard Struff. CUADRO FEMENINO: Carla Suárez, doble 6-3 a Lauren Davis; Serena Williams, 6-4 y 6-4 a Julia Goerges; Petra Kvitova, 6-3 y 6-2 a Magda Linette; Ashleigh Barty, doble 6-1 a Harriet Dart; Johanna Konta, 3-6, 6-4 y 6-1 a Sloane Stephens; Elise Mertens, 6-2, 6-7 y 6-4 a Qiang Wang; Alison Riske, 4-6, 6-4 y 6-4 a Belinda Bencic; Barbora Strycova, .7-5 y 6-1 a Kiki Bertens.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.