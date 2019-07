Carla Suárez, sin complejos ante Serena

El feeling era positivo desde los primeros días, porque en Wimbledon el tenista se siente en el séptimo cielo. “Mi grande favorito tal vez sea Australia, pero este lugar es único”, precisa con la amabilidad y el buen rollo de siempre Carla Suárez, sonriente porque está disfrutando estos días londinense y ahora todavía está más feliz, porque este sábado batió a Lauren Davis (doble 6-3, en 68 minutos) y accedió a los octavos del major británico por primera vez en su carrera.

Dos veces, en 2013 y 2016, había alcanzado ya la estación, y ahora su triunfo dispone al tenis español ante un escenario histórico: si Rafael Nadal vence esta tarde (hacia las 16.00, #Vamos) al francés Jo-Wilfred Tsonga, figurarán por primera vez cuatro tenistas nacionales en la cuarta ronda del torneo. “Estoy contenta, la verdad, porque nunca es fácil adaptarte a la hierba y no termino de estar cómoda, pero poco a poco estoy avanzando”, exponía la isleña (30 años) después de apear a la estadounidense en la Pista 16.

Viene Suárez en Londres sin hacer ruido, practicando un buen tenis y progresando desde un segundo plano. No ha cedido ningún set en los tres duelos contra Samantha Stosur, Pauline Parmentier y Davis, y en su horizonte aparece la ultralaureada Serena Williams, superior (6-3 y 6-4) a Julia Goerges . “La última vez que jugué contra ella [6-0 adverso en el global, con el último cruce en 2015, Madrid] no era la Serena de ahora, lógicamente. Probablemente ha sido la mejor de la historia y los números están ahí, pero creo que ahora es más vulnerable”, responde cuando se le plantea la cuestión.

“Antes era imparable y ahora no compite con tanta frecuencia, y eso a lo mejor le resta un poco de competitividad”, continúa. “Las jugadoras ya saben que no es la Serena de antes y al final también van pasando los años, y eso físicamente cuenta… Pero a un partido nunca se sabe. No es la de antes, pero siempre hay que tener cuidado con ella. Siempre he pensado que podía hacerle daño, porque puedo pelotear con ella de tú a tú. Hay mucha diferencia con el saque y los restos, pero una vez que conseguimos jugar el punto la diferencia no es tan grande”, cuenta.

“Nunca le he hecho más de tres juegos, creo, pero esta es una superficie distinta y con ella [37 años] nunca he jugado aquí”, puntualiza Suárez, que de vencer a Williams se convertiría automáticamente en la española con mejor ranking, adelantando a Garbiñe Muguruza. “No competimos entre nosotras”, remarca. “Pero bueno, el hecho de poder decir que eres estás arriba puede ser positivo. Es algo que ya he vivido, pero lo importante es ir sumando cada semana”, cierra.

RESULTADOS. SÁBADO 6 DE JULIO CUADRO MASCULINO: Kei Nishikori, 6-4, 6-3 y 6-2 a Steve Johnson; Sam Querrey, 7-6, 7-6 y 6-3 a John Millman.



CUADRO FEMENINO: Carla Suárez, doble 6-3 a Lauren Davis; Serena Williams, 6-4 y 6-4 a Julia Goerges; Petra Kvitova, 6-3 y 6-2 a Magda Linette; Ashleigh Barty, doble 6-1 a Harriet Dart; Elise Mertens, 6-2, 6-7 y 6-4 a Qiang Wang; Alison Riske, 4-6, 6-4 y 6-4 a Belinda Bencic.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.