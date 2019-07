Ducati ata al escudero más modesto para contraatacar a Márquez

Danilo Petrucci ya tiene su contrato. Ducati ha oficializado la renovación del piloto italiano en Sachsenring, donde este fin de semana se disputa la novena prueba del mundial de motociclismo. La última, antes de un parón vacacional de tres semanas. Petrucci, tercero en el campeonato a 52 puntos de Marc Márquez, firma hasta finales del 2020, avalado por un inicio de temporada que cumple con las exigencias que le había planteado la escudería de Borgo Panigale.

Ha terminado todas las carreras, ganó en Mugello e hizo tercero en Le Mans y en Cataluña. Su peor resultado es un sexto puesto. El piloto, 28 años, se ha estrenado este año con el equipo de fábrica y alarga su vínculo con la marca roja con uno de los contratos más modestos del mundial. Cobrará entorno a los 600.000 euros.

Sellando el acuerdo con Petrucci, Ducati cierra filas para contraatacar el dominio de Marc Márquez. El propio Petrucci ha admitido que a partir de ahora se podrá "concentrar en lo que sucede en la pista". Su misión pasa, en teoría, por ayudar a Andrea Dovizioso a remontar la ventaja que le saca Márquez en el campeonato (44 puntos). Pero en Assen, y con la renovación aún en el aire, Petrucci desafió al jefe de filas mostrándole la rueda y amagando con adelantarle. "No hubo tensión entre Danilo y yo. Después de la carrera estaba un poco nervioso, porque aún no había llegado a un acuerdo con Ducati", le defendió Dovizioso este jueves, en la previa del gran premio.

Dovi también ha salido al paso de las críticas que le acusan de pilotar con tibieza, y de ser incapaz de acercarse al nivel de exigencia que requiere disputarle el campeonato a Marc Márquez. "Mucha gente dice que en Assen no fui agresivo, pero no es verdad", alega. El italiano destaca que, tras salir desde la posición once, "al final de la primera vuelta ya estaba el sexto".

Marc Márquez buscará en la pista alemana aumentar la ventaja que le separa de sus perseguidores. No se confía. "De Viñales para arriba, todos son rivales", opina. Maverick es el séptimo en la clasificación general, a 95 puntos del piloto de Honda. En el grupo de contrincantes que identifica Márquez están, además de Viñales y de los dos integrantes del equipo Ducati, Quartararo, Rins y Valentino Rossi.

Precisamente Rossi, se plantea la carrera de Sachsenring como una oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva. Saldrá a la pista alemana con actualizaciones en su moto para lograr un mejor paso por curva y tener más estabilidad en la trazada. Busca resurgir tras tres fiascos consecutivos. El nueve veces campeón del mundo se fue al suelo en Mugello y Assen, y también en Cataluña, arrastrado por Jorge Lorenzo.

El mallorquín sigue de baja, recuperándose de la fractura de dos vértebras que sufrió al caerse en Assen, y Honda le ha nombrado un sustituto en Sachsenring. El piloto alemán Stefan Bradl pilotará la moto de Lorenzo para tratar de pescar el máximo número de puntos de cara al campeonato de constructores. "Es una gran oportunidad, pero es un trabajo normal para mí", ha valorado Bradl, habitual piloto de pruebas de HRC.

Copa del Mundo de MotoE En el circuito de la antigua Alemania Democrática se estrenala la Copa del Mundo de motos eléctricas. La mayoría de los pilotos de MotoGp han valorado con frialdad la coincidencia de una competición que reúne a algunos nombres ilustres del pasado mundialista. En este sentido, el más ácido fue Valentino Rossi, quien, al conocer que Sete Gibernau es uno de los pilotos que saldrá en la parrilla de las motos verdes, manifestó que "entonces, habrá que verlo". El italiano y el español tuvieron una agria rivalidad a principios de siglo, cuando ambos luchaban por adjudicarse el título de la categoría reina. Rossi le ganó partida a Sete.

