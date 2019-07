Messi: “Brasil maneja la Conmebol”

Muchas veces criticado por su silencio, crónico en el Barcelona, Lionel Messi ejerció de portavoz de Argentina durante toda la Copa América. De principio a fin, el capitán de la Albiceleste habló en todas las zonas mixtas de Brasil. En malas, como en la derrota ante Colombia (0-2); en las regulares, como frente a Paraguay; y en las buenas como en triunfos ante Qatar y Venezuela, ambos por 2-0. Pero no se quiso despedir de la Copa sin dejarle un mensaje a la Conmebol. “Nos inclinaron la cancha mucho”, se arrancó el 10. Y continuó: “La gente de la Conmebol va a tener que hacer algo. En esta copa se cansaron de cobrar boludeces: manos, penaltis pelotudos y acá no fueron a mirar el VAR. Fueron dos penaltis claros que no nos cobraron. Para nosotros eran todas tarjetas y para ellos nada. Son jugadas que te van desquiciando y te sacan del partido. El árbitro no fue justo”.

Messi no podía contener la rabia en el Mineirao. “Ojalá la Conmebol haga algo, aunque no creo que haga nada porque Brasil maneja todo. Es muy complicado”. Los jugadores de Argentina se quejaron de dos supuestos penaltis que no sancionó el árbitro ecuatoriano Zambrano. Uno al Kun Agüero en un choque con Dani Alves y otro de Arthur a Otamendi, que terminó en el segundo gol de Brasil. "Yo estoy de acuerdo con Messi, me pareció que el árbitro estaba más nervioso que nosotros”, se sumó Dani Alves. “El VAR funcionó muy bien hasta hoy [por este miércoles]. Sentí el golpe de Dani Alves, no sé por qué motivo no se revisó porque nos habían explicado antes de la Copa que iba a hacer en las jugadas decisivas”, se quejó Agüero. Y el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, remató: “El árbitro condicionó el partido”.

Scaloni, sin embargo, buscó destacar el trabajo de su equipo. “Brasil fue sometido por Argentina en algunos momentos. Es el mejor partido que hicimos en esta Copa por la magnitud del rival y por lo que creamos. Hicimos un partido completo, pero no sirvió para la clasificación. Fue un mérito nuestro que ellos tengan que jugar de contra. Sentimos que fuimos superiores, pero jugar la final era lo importante y no pudimos hacerlo”, analizó el preparador de la Albiceleste. Argentina comenzó la Copa América con muchas dudas en la derrota ante Colombia, pero dejó certezas en la caída frente a Brasil. “Hay veces que el fútbol es injusto. Si era por mérito, tendría que haber pasado Argentina. Ganamos la posesión y no sé si un equipo los atacó tanto. Igual, lo que cuenta es el resultado”, completó Scaloni.

“Tenemos que estar tranquilos porque hay futuro. Los chicos demostraron que están a la altura. Algo nuevo empezó. Hay que dar tiempo”, subrayó Messi. El 10 azulgrana afirmó que seguirá comprometido con la selección. “Messi es un extraterrestre”, elogió Tite, preparador de Brasil, al capitán de Argentina. “Valorizo llegar a la final después de un gran partido como el que hemos jugado. Un encuentro entre dos equipos con grandes recursos técnicos”, concluyó el técnico de la Canarinha.

