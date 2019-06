Brasil es una roca

Marcelo está en Río de Janeiro, pero de vacaciones. “Por qué no estoy con la selección?”, dijo el lateral del Real Madrid; “muy simple: Tite no me convocó. Pero tengo paciencia. Trabajo cada día para volver a la Selección de mi país. Nunca desistiré”. En el último Mundial de Brasil, el defensa del Madrid se perdió el duelo de los octavos de final ante México. Sufría un espasmo en la columna. Pero el lateral presionó para jugar ante Bélgica en cuartos, a pesar de no contar con el apoyo del técnico. La Canarinha cayó ante Hazard y compañía y Marcelo no volvió más a la selección. La posición de lateral izquierdo ahora pertenece a Felipe Luis, un jugador sin tanto poder ofensivo, pero más seguro a la hora de defender. Felipe no pudo completar el partido ante Paraguay, un dolor de cabeza para Tite: “Tiene una lesión y no sé la gravedad. Dolores musculares en la pantorrilla derecha”.