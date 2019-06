España - Alemania en directo, la final del Europeo sub-21 en vivo

Daniel Gómez

"He soñado con volver a vivir este momento. En el fútbol no existe la revancha, solo nuevas oportunidades. Y no la vamos a dejar escapar. El momento es hoy. Y estoy preparado. Estamos preparados", dice Dani Ceballos escasos minutos antes de que ruede el balón.

El centrocampista del Real Madrid es uno de los siete jugadores de España que hoy repiten final tras caer hace dos años, precisamente ante Alemania.

https://twitter.com/DaniCeballos46/status/1145303436394684416?ref_src=twsrc%5Etfw