André Gomes ya es del Everton

Su fútbol prometía tanto que incluso al área deportiva del Barcelona no le rechinó incluirle en su contrato una cláusula por la que recibiría unos 15 millones de euros en caso de ganar el Balón de Oro. Llegaba del Valencia como el jugador diferencial, el que impulsaba los ataques y ocasionalmente los acababa, jugador de toque y quiebro, de pase y chut. “Una oportunidad de mercado”, resolvieron desde el club cuando lo firmaron por 35 millones, por más que hubiera overbooking en la medular. Pero como le quería el Madrid, también la Juventus, el Barça decidió firmar a un futbolista que se declaró culer de nacimiento y que no pudo evitar las lágrimas tras un prolongado abrazo con su padre en los vestuarios del Camp Nou el mismo día de su presentación. Pero la vida de azulgrana para André Gomes (Grijó, Portugal; 25 años) fue más una tortura que un regalo. Para su alivio, se ha acabado. Ya es oficialmente jugador del Everton, club en el que ya se desempeñó esta temporada como cedido y que ha abonado 25 millones de euros para retenerlo en Goodison Park.

Campeón de la Eurocopa con Portugal y con tantos pretendientes, el Barça no lo dudó. “Si lo hemos fichado es porque es un buen jugador que nos aportará, que también tiene que aprender y que tiene un margen de proyección bastante importante”, afirmaron entonces desde la secretaría azulgrana. Pero el paso de Gomes por el Camp Nou no fue positivo ni anónimo, pues la afición le cogió tirria después de un curso en el que se esperaba mucho y dio bien poco. Aunque era importante para Luis Enrique y disputó 47 encuentros con un saldo de tres goles y tres asistencias. Números que no convencieron a Ernesto Valverde, el sucesor en el banquillo, que redujo su participación a 31 partidos (solo 16 de LaLiga) y que aceptó sin rechistar su marcha al Everton en el pasado verano. También lo hizo por el jugador, pues ya no podía convivir con el entorno azulgrana.

No fueron pocas las pitas que recibió André Gomes en el Camp Nou y ninguna como la que se produjo en un partido contra el Atlético, cuando recibió el balón en el vértice del área grande y dudó entre centrar y chutar para finalmente no hacer ni lo uno ni lo otro, tan solo un pase mordido y sin peligro que acabó dócilmente en las manos de Oblak. El abucheo hizo enfadar a Valverde y desmontó al portugués. “No me siento bien en el campo no estoy disfrutando de lo que puedo hacer. Mis amigos dicen claramente que voy con el freno de mano puesto”, señaló a la revista Panenka; “me ha pasado en más de una ocasión eso de no querer salir de casa. Eso de que la gente te pueda mirar, tener miedo de salir a la calle por vergüenza… Me sentía frustrado porque lo que hacía en los entrenamientos no lo hacía en los partidos. Siempre quiero dar más y que la afición este feliz conmigo”. Pero nada de todo eso se dio. Por lo que cuando llegó la opción del Everton –donde también fueron Yerry Mina y Lucas Digne-, la cogió con las dos manos.

No comenzó tampoco con buen pie en Goodison Park el luso, que sufrió una lesión muscular que le apartó de los terrenos de juego por dos meses. Pero desde entonces cogió el timón en el centro del campo Toffee y se hizo con un sitio que ya no perdió para sumar 29 encuentros resueltos con un gol y dos asistencias. Deseado por el Everton, el Barça no ha puesto problemas para que Gomes se quede definitivamente en Inglaterra. Entre otras cosas porque tiene que ingresar cerca de 70 millones antes de que se cierre este ejercicio para cuadrar las cuentas económicas. Denis Suárez, Cillessen y Rafinha son los candidatos para redondear las cifras. Aunque habrá más movimientos porque se sabe que Coutinho ha pedido irse al tiempo que tampoco se cuenta con Umtiti y se plantean la salida de Rakitic. Pero de momento el que pone fin a su pesadilla azulgrana es André Gomes.

