La Universidad que jugará la Europa League

Creada en 1992, la liga galesa no pasa por ser una de las competiciones de referencia del fútbol europeo. Ante la ausencia de los principales equipos locales, el Cardiff City y el Swansea, inscritos en la Premier League inglesa, el New Saints FC domina con mano de hierro el campeonato local. Desde 2012, el club de Llansanffraid-ym-Mechain, al este del país, ha ganado cada una de las ligas que ha disputado sin dar apenas opción al resto de equipos. Pero esta temporada, y a pesar de revalidar título e imponerse también en la copa, los focos han apuntado hacia un lugar inesperado: la universidad.

Más en concreto, hacia la Universidad Metropolitana de Cardiff. Allí, un grupo de estudiantes sorprendió a todo el mundo clasificándose de forma inesperada para la ronda preliminar de la Europa League. La pequeña gesta ha puesto en el mapa a un humilde equipo formado por jugadores de entre 18 y 28 años que compaginan sus estudios con el fútbol sin ganar dinero por ello. “De hecho, pagamos una tasa de 150 libras por jugar”, cuenta entre risas Bradley Woolridge, estudiante de un doctorado en Salud Mental y Bienestar y actual capitán del equipo. “Somos una mezcla de estudiantes de grado y postgrado llegados desde Gales o Inglaterra. En el equipo tenemos desde chicos que están en su primer año de Universidad hasta algunos, como es mi caso, que llevamos jugando ya siete u ocho años aquí. Incluso quedan un par que han acabado sus estudios y siguen siendo parte del club porque han encontrado trabajo cerca”, añade Woolridge, de 26 años.

ANYONE FOR A EUROPEAN TOUR?? pic.twitter.com/pOfc26He2V — Cardiff Met Uni FC (@CardiffMetFC) May 19, 2019

Fundado por los propios alumnos, el crecimiento del Cardiff Met vino de la mano de la llegada del exjugador de Swansea y Nottingham Forest, Christian Edwards, que en 2006 decidió retirarse del fútbol en activo y comenzó a estudiar Sociología del Deporte en la Universidad. Por aquel entonces, el club transitaba por la cuarta división de la liga galesa sin más aspiración que la de echar el rato jugando partidos en las instalaciones del campus, que cuenta con un campo con una capacidad de 1600 espectadores. “Cuando dejé el fútbol profesional, vine a estudiar y al acabar la carrera y comenzar los estudios posteriores me propusieron compaginarlo con la labor de manager y entrenador del equipo“, cuenta Edwards, que tras doctorarse acabó pasando a formar parte del staff de la Universidad como profesor de Sociología del Deporte.

A partir de 2012, año en el que subió a Tercera División, el equipo de la Universidad Metropolitana consiguió varios ascensos que le llevaron a alcanzar la Premier League galesa en 2016. “No somos profesionales. Solo somos un grupo de amigos que estudian juntos, viven juntos y juegan al fútbol juntos. Todos sabemos que estamos en la Universidad para formarnos y que eso es lo primero. Pero estamos convencidos de que el fútbol también es fundamental para conseguirlo”, afirma el capitán de un equipo, que, además de entrenar dos veces por semana (los lunes y los jueves) y jugar la Premier League galesa, disputa también los partidos de la liga universitaria, que se celebran cada miércoles.

En los últimos dos años, ya afianzado en la máxima categoría del fútbol galés, el Cardiff Met se había quedado a las puertas de clasificarse para Europa, cayendo en las últimas instancias. Pero este año, a la tercera, fue la vencida. Al finalizar séptimos la liga regular, accedió a la última plaza que da acceso al playoff por Europa. Dos eliminatorias a partido único y con el factor cancha en contra les separaban de su objetivo. Tras deshacerse en semifinales del Caernarfon Town (2-3), llegó la hora de verse las caras con el Bala Town en la final. El pasado 19 de mayo, y tras empatar a 1-1 ante poco más de 600 espectadores, la clasificación se resolvió en una agónica tanda de penaltis en la que el portero, Will Fuller, se convirtió en héroe deteniendo tres penas máximas.

Pretemporada anticipada

“Nos tomamos alguna que otra cerveza. Habían sido unos días muy tensos”, reconoce Bradley Woolridge. “Es un éxito increíble. Estuvimos llamando a la puerta las dos temporadas anteriores y por fin lo hemos logrado. Hemos creado algo histórico llegando a la Europa League como un equipo universitario”, reflexiona Christian Edwards antes de recordar el postpartido: “Son estudiantes. Querían fiesta, fiesta y más fiesta cuando lo conseguimos. Y lo celebramos por todo lo alto después del partido, pero al día siguiente era lunes y por la mañana todos estábamos en clase, ellos como alumnos y yo como profesor”.

TWITTER

Después de redondear una temporada histórica para el Cardiff Met, en la que además de meterse en Europa también ganaron su primer título, la Copa de la Liga, los estudiantes ya sueñan con poder visitar un escenario que no les queda muy lejano. “Ojalá poder llegar a enfrentarnos a un equipo como el Manchester United y jugar en Old Trafford”, reconocen. Aunque hasta llegar a esas instancias aún queda la parte más difícil.

Este jueves comenzarán de forma anticipada su temporada viajando a Luxemburgo, donde se verán las caras con el también modesto Progrès Niedercorn en el choque de ida de la primera de las cuatro rondas previas que deberían superar para llegar a la fase final de la Europa League. Será el momento de poner en práctica el lema de la Universidad: To succeed, (one) must to play (Para tener éxito hay que jugar). “Hemos estado menos de 15 días de vacaciones antes de volver”, asegura Edwards, que en pretemporada ha organizado cuatro entrenamientos semanales para afrontar el reto. “Es el partido más importante que jamás hemos jugado todos nosotros, merece la pena”, añade Woolridge. Esta vez, el descanso de los estudiantes ha acabado mucho antes, aunque ha sido por un buen motivo. La aventura europea les espera.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.