Un ecosistema para Jovic

La decisión de contratar a Luka Jovic, uno de los delanteros de mayor proyección en Europa a tenor de sus 27 goles con el Eintracht de Fránkfort en todas las competiciones esta última temporada, responde a la voluntad del Real Madrid por remendar el agujero anotador que ha minado toda aspiración deportiva en el último curso.

El delantero serbio, de 21 años, ha satisfecho las dos variables que se establecían en el patrón de búsqueda de la secretaría blanca: juventud y rendimiento inmediato, entendido este último a partir de la suma de una bolsa de goles que si bien no aspire a ser la mayor, sí amplíe el montante total y devuelva al equipo cifras suficientes para encarar la conquista de títulos necesitados de perseverancia como la Liga, principal objetivo del club blanco. Sin embargo, Jovic ha despuntado en Alemania a partir de sistemas de juego del Eintracht que no encuentran réplica en su nuevo equipo.

Jovic, presentado este miércoles en un Santiago Bernabéu al que acudieron alrededor de 4.500 aficionados, la mayoría de ellos de edades no superiores a los 20 años, representa, por condiciones físicas y técnicas, una figura alternativa a la de Benzema (mide cuatro centímetros menos, 1,81m, y su juego invoca más a la definición que a la creación). Sin embargo, la presencia de ambos jugadores en el ataque se antoja como una de las posibilidades sobre las que trabaja Zidane de cara a la próxima temporada. El técnico francés ya ha asegurado que no tendría inconveniente en alterar el dibujo habitual del equipo, un 4-3-3 que no se antoja óptimo para el serbio. “En el Eintracht he jugado como segundo punta, solo o con otro punta”, se definió Jovic. “Me da igual dónde jugar, estoy aquí para luchar y espero tener tiempo para demostrarlo”, señaló el jugador, especialmente parco en palabras durante las distintas fases de su presentación a pesar de la expectación generada a su alrededor.

Adi Hütter, exfutbolista austríaco y técnico de Jovic en Alemania en su temporada de explosión, ha presentado un abanico de alineaciones que encaja poco con el empleado en el Madrid a lo largo de las últimas temporadas. En 34 jornadas de Bundesliga, Hütter ha plasmado sobre el campo en cuatro ocasiones un 4-2-3-1 con Jovic en la línea de tres; en 19 un 3-4-1-2, con el serbio en la pareja atacante; en 10 un 3-5-2, de nuevo acompañado arriba; y en solo una ocasión un 4-3-3 en el que formó parte de la tripleta más adelantada. Mladen Krstajic, seleccionador de Serbia, ha apostado en los tres últimos compromisos internacionales por dibujos que desembocan en una dupla atacante en la que ha prevalecido la figura de Jovic.

Admirador de Benzema

En sus últimas 11 alineaciones en Liga, Zidane solo se ha alejado en dos ocasiones del 4-3-3 que había vertebrado la configuración del equipo desde su llegada al banquillo. Ocurrió en el debut ante el Celta, cuando planteó un 4-2-3-1 (que no volvería a utilizar después); y frente al Rayo, con un 4-4-2 que acabó provocó una de las derrotas más comprometidas de la temporada. “La competencia es muy grande pero con esfuerzo podré tener una oportunidad, y si la tengo y la aprovecho me quedaré [en el once]”, analizó el futbolista, que declaró su admiración por Benzema. “Es uno de los mejores delanteros del mundo. Cuando llegó al Madrid yo tenía 11 años, así que espero aprender mucho de él”.

Recién aterrizado en Madrid, y sin haber contactado todavía ni con su entrenador, ni con sus nuevos compañeros, Jovic no quiso fijarse un número de goles para su primera temporada de blanco. Los delanteros son jugadores acostumbrados a un ecosistema concreto. Su book refleja unas cuantas posibilidades, le toca ahora a Zidane elegir la óptima.

