Luka Jovic: “Estoy seguro de haber tomado la mejor decisión”

Luka Jovic es un hombre concentrado, o al menos de gestualidad contenida. Durante su presentación esta mañana con el Real Madrid salieron contadas sonrisas, su tono de voz apenas vibró y su rictus siempre permaneció firme, recto, impertérrito. La mañana alrededor del Santiago Bernabéu, que abrió sus puertas para que varios miles de aficionados tomasen asiento esperando recibir a su nuevo futbolista, amaneció calurosa, preveraniega, lo que ayudó a que el acto adquiriera una dimensión festiva mayor de la esperada.

Vestido de traje, con la corbata anudada con firmeza y un pañuelo a juego en la solapa, Luka Jovic se presentó en el que será su nuevo hogar como un pincel, con las mandíbulas prietas, un vicio que no perdió ni a la hora de firmar su nuevo contrato (60 millones paga por él el Madrid al Eintracht de Fráncfort) hasta junio de 2025, ni en su primer mano a mano con el micrófono. En serbio aseguró ser "el chico más feliz del mundo", y se mostró convencido de haber aceptado el reto adecuado a sus escasos 21 años. "Estoy seguro de haber tomado la mejor decisión y voy a darlo todo para ayudar al Madrid a ganar más trofeos".

Vestido de corto, y luciendo una camiseta con su nombre pero todavía sin dorsal, saltó después al césped del Bernabéu, donde tras repartir una docena de balones ante un público entregado, se besó el escudo en todas las direcciones y ángulos en los que se le demandó. Golpeó la pelota con ambos pies y marcó su primer gol en una portería vacía mediante un disparo seco pero certero. Todo iba a ser así en la mañana de Jovic.

"Este no ha sido el año que esperábamos, y por eso vamos a reaccionar con fuerza en busca de nuestra obsesión histórica que es la victoria", indicó por su parte Florentino Pérez. "Hablamos de un delantero al que pretendían varios de los grandes clubes de Europa. Llegar a este estadio era uno de tus grandes sueños y ese tiempo como jugador del Madrid comienza aquí. [...] Esta es la camiseta con la que nos han dicho que dormías cuando eras pequeño", completó el presidente del Madrid.

Desvestido de futbolista y enfundado de nuevo en esa armadura elegante del comienzo de la mañana, en rueda de prensa Jovic trató de soltarse un poco más, pero tampoco demasiado. "Se puede decir que soy tímido", dijo. "No quiero dar un número de goles concreto, solo decir que voy a intentar dar lo mejor de mí y jugar el mayor tiempo posible". Consultado por su compatibilidad en ataque con Benzema, el serbio mantuvo el tipo. "No he tenido la oportunidad de hablar con el míster todavía. En el Eintracht he jugado como segundo punta, solo o con otro punta. Me da igual dónde jugar, estoy aquí para luchar y espero tener tiempo para demostrarlo". [...] La competencia es muy grande. Benzema es uno de los mejores delanteros del mundo. Cuando llegó aquí yo tenía 11 años, por lo que espero aprender mucho de él".

Respecto al dorsal que lucirá en la espalda, Jovic no pareció muy preocupado. "Los números no juegan"; dijo con el mismo tono, en la enésima respuesta que no superó los cinco segundos de duración. Ni siquiera a la hora de explicar ese episodio de infancia al que se refirió su presidente. "Es verdad que dormía con una camiseta del Madrid. Me la regaló un amigo de mi padre. Desde que era pequeño era aficionado del Madrid porque es el club más grande del mundo", señaló. Con lo que resultó especialmente cortante fue a la hora de valorar las supuestas ofertas que habría recibido además de la del Real Madrid. "Para ser sincero no tengo ni idea de si hemos recibido más ofertas. Es algo que lleva mi mánager", dijo. "Solo sé que cuando llegó la del Madrid la acepté inmediatamente".

Mañana está prevista la presentación de Eden Hazard, en una secuencia de actos que irá adquiriendo mayor vuelo a lo largo de las semanas. "Es uno de los mejores jugadores del mundo y estoy deseando compartir vestuario con él". El belga tiene fama de bromista, por lo que será curioso ver cómo mezclan ambos jugadores. Lo que está claro es que el discurso de Jovic da poco pie para la guasa.

