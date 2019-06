Víctor Font: “Debido a los gastos, el Barça se ha convertido en un club vendedor”

Aunque aún faltan dos veranos para que se dé el pistoletazo de salida a las elecciones presidenciales del Barça, el candidato Víctor Font –único en posicionarse públicamente porque no se sabe si Joan Laporta, Toni Freixa o algún otro se presentará- prosigue con su exposición mediática, confiado en que su modelo de gestión es lo que necesita el Barcelona para recuperar el camino perdido. “El problema de fondo es el de la idea”, señaló en la presentación de su libro Víctor Font, construimos juntos el futuro del Barça, escrito por Antoni Bassas; “porque puedo entender que haya gente que piense que el fútbol evoluciona y que el estilo del juego de posición ya no sirve. Pero lo que no entiendo es que si lo piensas, no lo expliques. Y Pep Segura (director deportivo) no es consistente con la misma idea y estilo”.

Cruyffista hasta la médula, Font entiende que es el momento idóneo del cambio, con el próximo adiós de Messi y de una generación que lo ha ganado todo, en un momento que el Barça afrontará la remodelación del Camp Nou y frente a equipos que son potencias económicas. “Ser presidente del Barça es una ilusión, pero la motivación nace de una serie de inquietudes y una visión de que para competir hay que cambiar un modelo que ha sido válido hasta hoy, pero no vemos que sea así en el futuro”, convino; “por lo que hay que cambiar el modelo de gobernanza”.

Aspira Font formar una estructura deportiva similar a la del Bayern o el Ajax, donde los exjugadores toman partida. “Queremos que el vicepresidente deportivo sea un exfutbolista y con él gente con capacidades. Visualizamos un consejo donde no solo haya amigos y conocidos que puedan avalar, que es lo que pasa hoy en día. Queremos gente con talento y experiencia”, reveló al tiempo que descartó dar nombres hasta que comience la carrera electoral. Uno de ellos será Xavi Hernández, a quien ve como entrenador en el futuro independientemente de quien sea presidente. “Deseamos que tenga un rol más allá de entrenar al Barça sino que lidere el proyecto deportivo, que esté en la estructura deportiva y tome decisiones. No puede ser que luego se vaya a trabajar para la competencia…”, apuntó.

Aunque el que seguro que tarde o temprano se irá es Messi. “Es la ley de la naturaleza y para planificar esta renovación deberemos ser muy fieles a nuestro estilo, que nos ha convertido en el mejor equipo de la historia. Sabiendo que Messi es insustituible, hay que trabajar con el estilo que impulsó Cruyff. Y para ello debemos contar con las personas que más saben. Después de Messi llega la idea y soy radical con la idea”, razonó. Y ahondó: “Hay que evitar que el resultadismo afecte a la toma de decisiones o al ánimo del aficionados”. Pero no es lo único que le inquieta a Font, consciente de que la masa salarial está desbocada. “Es de lo que más nos preocupa. Creemos que no hay transparencia y debido al crecimiento de gastos, el club se ha convertido en un club vendedor que tiene que generar plusvalías de 100 millones para cuadrar las cuentas. Eso es un gran problema; quizá por eso el espacio Espai Barça sigue siendo una promesa”. Y se centró en su proyecto. “O multiplicamos por dos los ingresos o tendremos graves problemas. Hay una oportunidad, que es con millones de fans del mundo, vendiendo productos y servicios”, ensalzó al tiempo que se explicó: “un ejemplo fue la empresa Kosmos de Gerard Piqué con La Decisión de Griezmann. Eso habla de la creatividad de Kosmos y de que hay una demanda. Quizá no es el mejor ejemplo, pero se demuestra que hay innovación y creatividad, pero que no son los clubes los que no generan”.

De Ligt sí; Griezmann y Neymar, no

Cuestionado sobre si le gustaría incorporar a De Ligt, Font fue claro aunque siempre se anticipó con la coletilla de que lo hacía como aficionado, por más que lo hiciera como candidato a la presidencia. “Apoyándome en gente que sabe, sin duda hay que ficharlo, un talento único”, sentenció. También fue rotundo sobre Griezmann: “Creo que una persona que nos dijo que no hace un año… Seguro que hay otras alternativas”. Y opinó sobre la imaginaria vuelta de Neymar al Barça: “No solo hay que valorar el talento o la parte técnica, sino todos los factores que garantizarán que será competitivo. Las señales es que no cumple muchos requisitos. No parece que esté centrado al máximo en el mundo del fútbol”.

