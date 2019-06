Lopetegui: “No me fui de la selección, me echaron”

A Julen Lopetegui no le gustó que en su presentación como nuevo entrenador del Sevilla se le preguntara por su salida repentina del mando de la selección española antes del pasado Mundial de Rusia, cuando se anunció su fichaje por el Real Madrid. Es más, el vasco saltó como un resorte cuando se le indicó si esta circunstancia iba a lastrar su andadura como nuevo entrenador del equipo andaluz. “Se ha usado la palabra espantada y yo no pegué ninguna espantada. No por decir muchas veces una mentira se convierte en verdad. A mí me echaron cuando iba a cumplir mi mejor sueño”, destacó Lopetegui. “Fue la primera vez que se puso precio con una cláusula a la salida de un seleccionador y se ha mentido mucho. Quiero dejar esto claro, me echaron y nos privaron de disfrutar de nuestro sueño”, aclaró Lopetegui, presentado en medio de una enorme expectación.

Sé lo que es esta afición y la he sufrido como rival. Lo dice el himno, todos los sevillistas empujarán a su equipo y estarán orgullosos de él"

Lopetegui, escoltado por el presidente José Castro y Monchi, director general deportivo, aclaró también por qué había fichado por el Sevilla. “Es un equipo grande y ambicioso, que me ha tratado con cariño durante la negociación. Quiero ser parte de este proyecto que desprende mucha ambición. Queremos construir este sueño de grandeza y darle forma. No tuve ninguna duda en firmar por el Sevilla”, argumentó el técnico vasco.

Más dudas acerca de su llegada refleja la afición del Sevilla, que no acaba de olvidar su adiós a la selección española y su pasado en el Madrid. Monchi, no obstante, ha decidido correr el riesgo. “Igual soy un inconsciente por haber firmado a Julen, pero estoy seguro de que esta apuesta va a acabar en éxito. No tuve dudas. Su llegada me hace feliz como director deportivo y técnico”, afirmó el director deportivo del Sevilla, quien explicó por qué había firmado a Lopetegui por tres años, algo inédito en su trayectoria en el club andaluz. “Creo que merecía la pena acordar un proyecto a largo plazo. Lo he reflexionado mucho y creo que es la mejor decisión. Me gusta madurar las cosas y creo que nuestra conexión nos va a deparar muchas alegrías”, aclaró Monchi. A pesar de la longevidad del contrato, existen cláusulas liberatorias para ambas partes si se dan una serie de condiciones a la finalización de cada uno de los ejercicios.

Lopetegui también se refirió al posible rechazo de la afición del Sevilla. “De lo que estoy convencido es de que su respuesta será buena. Es una afición única, sé lo que es esta afición y la he sufrido como rival. Lo dice el himno, todos los sevillistas empujarán a su equipo y estarán orgullosos de él”, destacó Lopetegui, quien trabajará en esta etapa en el Sevilla con Pablo Sanz, segundo entrenador, Óscar Caro, como preparador físico, y Pepe Conde.

Durante la larga presentación de Lopetegui no apareció la palabra Liga de Campeones, el gran objetivo del nuevo proyecto comandado por el exentrenador del Madrid. “El objetivo es hacer un gran equipo y ganar el mayor número de partidos posibles. No debemos poner objetivos tan evidentes. Queremos hacer una buena plantilla, ser ambiciosos con Julen y trabajar. Lo que llegue, llegará”, destacó Monchi, aclarando que el equipo que está perfilando el nuevo Sevilla le gusta. “Estamos formando un cuadro muy bonito”, comentó el director deportivo del conjunto andaluz.

