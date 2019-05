España enseña su versión más aburrida ante Canadá (0-0)

La entrada era gratuita y aun así el estadio de Las Gaunas se quedó medio vacío este viernes en el amistoso entre España y Canadá. Desde la Federación informaron de que no se abrieron todas las gradas. Aseguran, además, que se pagó el hecho de haber organizado el partido a última hora. En principio, la idea era que se jugara en El Sadar, pero Osasuna disputa allí este sábado su encuentro de Liga y dijo que no. La tarde ventosa y algo fría del viernes en Logroño tampoco invitaba a salir de casa. España empató a cero contra Canadá, quinta en el ranking FIFA, en el último amistoso antes de viajar a Francia (jueves 30); allí disputará un partido contra Japón (el día 2) antes del debut en el Mundial contra Sudáfrica el día 7. No dejó demasiadas buenas sensaciones; al menos de cara al gol. Controla el partido, tiene el balón, no sufre atrás, pero no marca. Este viernes enseñó su cara más aburrida: fútbol muy horizontal y sin chispa.

Sin las diez convocadas del Barcelona, que disfrutan de unos días de descanso por haber jugado la final de la Champions (se incorporarán el lunes en Madrid a la concentración) Jorge Vilda eligió un once con Lola Gallardo en la portería, una línea de cuatro atrás liderada por Irene Paredes, un centro del campo con Virginia Torrecilla, Silvia Meseguer y Sandra Hernández. El tridente de arriba lo formaron tres rojiblancas: Jenny Hermoso, Amanda Sampedro y Andrea Sánchez Falcón. España evidenció este viernes en Las Gaunas problemas no sólo para marcar, sino también para crear ocasiones de gol. La primera parte fue soporífera. Sólo hubo un rato de chispa cuando Torrecilla, en el minuto 24, vio mal colocada a la portera de Canadá y chutó desde el centro del campo para sorprenderla. Casi lo consigue. El remate se fue por poco por encima del larguero. Es lo máximo que incomodó España a Stephanie Labbe, la guardameta rival. Tampoco Lola Gallardo tuvo mucho ajetreo en la portería de España.

La segunda parte fue igual de soporífera. Es como si las dos selecciones quisieran cerrar el trámite cuanto antes, sin mucho desgaste físico y nervioso y, de paso, ahorrar todo lo posible para el Mundial que arranca en diez días. España venía de golear a Camerún y Canadá sigue sin perder un encuentro; no lo hace desde octubre del año pasado.

Movió ficha después del descanso Jorge Vilda. Quitó a Jenny Hermoso, bastante desconectada del equipo, y puso a Alba Redondo (que no está en la lista de las 23 que irán al Mundial) y dio entrada también a Nahikari. La delantera de la Real es de las pocas que juegan el espacio. De cara al gol el doble cambió no surtió efecto. El seleccionador libera ahora dos días a sus futbolistas y el lunes podrá empezar a trabajar con las 23 que ha convocado para Francia. El objetivo, llegar al debut con chispa y velocidad para desarrollar el fútbol que pretende el técnico. Este viernes el ritmo fue muy lento.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.