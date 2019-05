El Real Madrid alivia la decepción europea con un triunfo clave ante el Valencia

Con más voluntad que juego, el Real Madrid superó al Valencia basket (83-77) y alivió la decepción europea con un triunfo clave para su pelea por el título de Liga. Liderados por Ayón, Causeur y Taylor, los de Laso remontaron su destemple inicial, atajaron a Dubljevic y mantuvieron la firmeza en los instantes definitivos. Superado el partido a trasmano ante los naranjas, los blancos serán primeros de la temporada regular si el domingo ganan al Gipuzkoa (que pelea por la salvación), lo que les daría la ventaja de campo en todas las eliminatorias del playoff por el título.

Pagó el Madrid las tribulaciones de la Final Four con un inicio destemplado que aprovechó Dubljevic para lanzar al Valencia (3-13, m. 4). La conexión Rudy-Taylor lideró una reacción efervescente de los de Laso, pero entre San Emeterio y Will Thomas reconstruyeron rápidamente la hucha naranja antes de cerrar el primer cuarto (14-25, m. 10). Campazzo no encontraba el tiento, Tavares no intimidaba y los triples no entraban en los locales (1 de 8 en los primeros 10 minutos).

Sin embargo, tres bingos casi consecutivos desde el 6,75, de Thompkins, Causeur y Llull, supusieron la llegada definitiva del Madrid al partido. El acierto desde el perímetro y el potente relevo de Ayón (cuatro puntos y cuatro rebotes en sus primeros cinco minutos en pista) y Causeur (nueve puntos en ese tramo) cimentaron el rearme de los blancos. Mientras Ponsarnau buscaba la manera de poner freno a su rival el parcial creció hasta un 19-2. Del 19-31 del minuto 12 al 38-33 cinco más tarde.

Thompkins, con 3 de 5 en triples y 11 puntos, completó el vibrante segundo del conjunto de Laso (29-13) que barnizó sus inestables cuotas de confianza. En el Valencia nadie tomó el testigo de Bubljevic y el viaje a vestuarios casi supuso un alivio de replanteamiento después de su notable puesta en escena (43-38, m. 20). El homenaje al Chapu Nocioni en el entreacto terminó de calentar al Palacio que, lentamente, alcanzó los 7.300 espectadores de aforo.

La noticia en la reanudación fue ver a Felipe en el quinteto después de su calentón contra Laso por el reparto de minutos. Pidió disculpas el capitán a sus compañeros y entrenador pasado el calentón y, en su primera aparición tras la polémica, se puso a fajarse como siempre en los 8m 16s que estuvo en pista, haciendo pareja con Ayón, que prolongó el espíritu reivindicativo que lució en el partido por el tercer puesto de la Final Four con 8 puntos, 9 rebotes y 20 de valoración.

Voluntariosos pero inconstantes, los blancos mandaron con estrecheces hasta que, con un triple de Felipe y otro de Taylor armaron un parcial de 8-0 en el tramo final del tercer cuarto (65-56, m. 29). Con las bajas de Tobey y Matt Thomas, fue Vives el que estiró la rendición valencianista. Con cinco puntos consecutivos, el base catalán estrechó de nuevo el marcador pero, en los instantes en los que se medía hacia qué lado se desequilibraba la balanza al Valencia le tembló el pulso y el Madrid encontró a Tavares. "¿Has hablado con Felipe?", preguntaron a Laso tras el encuentro en los micrófonos de Movistar+. "Sí", respondió seco el entrenador. "¿Todo en orden?", le repreguntaron. "Sí", repitió. "No voy a contar lo que he hablado con él, como tampoco cuento lo que hablo con Randolph", reiteró en la sala de prensa. "Siempre estoy contento cuando hablo con mis jugadores. Ellos me transmiten lo que piensan y yo también a ellos. Con todos. Pero hay veces que lo mejor es no hablar con ellos, depende de la situación y el jugador", cerró. La afición coreó en la misma medida al capitán y al técnico.

