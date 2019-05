Felipe Reyes: “No hay que cambiar a todo el equipo, pero hay que tomar medidas”

La estructura y protocolo de la Final Four de la Euroliga establece dinámicas guionizadas que reproducen escenarios miméticos. La comparecencia de los jugadores del Real Madrid ante los medios tras la derrota de anoche en semifinales ante el CSKA fue una copia del desfile de sombras vivido en Estambul en 2017. Entre la decepción y la rebeldía, el vestuario madridista trabajó con profesionalidad la autocrítica y el rearme para lanzar mensajes de ambición en busca del título de Liga. “Nos ha sucedido ya dos veces en partidos clave y no lo podemos permitir. No hay que cambiar a todo el equipo, pero hay que tomar medidas”, expresó el capitán Felipe Reyes, el único jugador blanco al que Laso no dio ningún minuto ante el conjunto ruso. “No puede ser que en los partidos importantes desperdiciemos unas ventajas tan amplias. No podemos pasar de un nivel muy alto a una versión tan diferente. Hay que cambiar eso. Habrá que buscar todas las causas. Tenemos que mirar todos en que hemos fallado y levantarnos”, prosiguió el pívot.

Descontando el intrascendente partido por el tercer y cuarto puesto ante el Fenerbahçe (domingo, 17.30, Movistar+), Felipe y el resto de sus compañeros comenzaron a mirar a la Liga. El martes a las 21.00 se miden al Valencia en el WiZink Center en un duelo clave por el primer puesto de la temporada regular. “Nos queda la Liga para superar este mal trago”, apuntó el capitán blanco. “Tenemos que volver a ser el equipo que somos. Todos los que estamos aquí queremos conseguir por lo menos un título, sea como sea. Será difícil pero tenemos equipo para volver a levantarnos como ya hemos hecho con otros palos como el de la Copa. Tenemos que ponernos las pilas para acabar bien el año”, completó.

Su estructura de discurso se repitió en el resto de sus compañeros. “Contra equipos como el Barcelona o el CSKA, si te equivocas lo pagas caro. Hicimos un buen partido pero fallamos en los últimos detalles. La Euroliga era el objetivo que más anhelábamos y nos duele mucho perderlo, pero también hay que valorar la temporada europea que hemos hecho”, añadió Facundo Campazzo. “Muchas veces sacamos lo mejor de nosotros después de una dura derrota y vamos en busca de la Liga. Ningún título sabe a poco”, señaló el base argentino. Los paralelismos con la final de Copa también aparecieron en el mensaje de Sergio Llull. “Le das vueltas a todo para hacer autocrítica. Las ventajas se escapan porque nos atascamos en ataque durante tres o cuatro minutos y enfrente tienes equipazos que no te perdonan. Eso te avoca a un desenlace a cara o cruz y estas dos últimas veces ha salido cruz esta temporada”, analizó el menorquín. “Este equipo ha demostrado muchas veces que ante las adversidades se crece. Cuando hemos perdido un partido importante nos hemos levantado. Ahora lo que tenemos que hacer es ganar la Liga y es para lo que vamos a trabajar”, remató.

Otro de los veteranos, Jaycee Carroll tiró de contabilidad en sus explicaciones para acabar garantizando la ambición del grupo. “Esto es el baloncesto actual. Estamos hablando de dos partidos muy concretos. Pero si hablamos de todo el año, ¿cuántos partidos hemos estado 15 abajo y hemos remontado? ¿y cuántas veces hemos estado 10 o 12 puntos arriba, el rival ha vuelto y hemos terminado ganado? Seguro que si haces cuentas salen 20 o 25. Esto es baloncesto, es un juego de estrategia y de parciales. Podemos perder partidos pero lo que no perdemos es el deseo de luchar”, cerró el escolta de Wyoming. El consuelo del Madrid no pasa por Vitoria, pasa por la Liga.

