Felipe Reyes estalla contra Laso: “Estoy tocado. Hay cosas que no entiendo”

A la conclusión del partido por el tercer y cuarto puesto, a pesar del triunfo y la buena imagen del Real Madrid, en el Buesa Arena estalló la tensión latente entre Felipe Reyes y Pablo Laso. El capitán y el entrenador madridista intercambiaron mensajes a través de los medios tras la rajada del pívot por la falta de minutos. "A nivel personal no es un año que vaya a recordar positivamente. Estoy tocado porque no entiendo ciertas cosas: sales, lo haces lo mejor que puedes, das el máximo y luego pasan cosas que no entiendes", dijo Reyes. "Hace tiempo que me merezco una conversación con Pablo Laso, pero esa conversación no ha llegado...”, declaró a Onda Madrid en el vestuario blanco.



Recién renovado por una temporada más, el pívot, de 39 años, no participó en la semifinal ante el CSKA y ha reducido notablemente sus minutos en pista este curso. En la eliminatoria de cuartos ante el Panathinaikos tan solo participó cuatro minutos en uno de los tres partidos. Mismo panorama que en la liga regular (21 encuentros sobre 30, a una media de 8m 57s). Un malestar por la falta de minutos que ya anticipó su hermano Alfonso hace dos meses en EL PAÍS en un reportaje sobre el récord de partidos de Felipe en la Euroliga. “Se le deben minutos”, reprochó Alfonso. “Está en lo alto de todas las clasificaciones menos en esa. Felipe no se quiere dosificar”, apuntó entonces el mayor de los Reyes. Algo se cocía en casa. Los datos le respaldan. El único podio del que está fuera Felipe es ese: 8º en la ACB (16.204 minutos, a una media de 21 por partido) y 8º también en la Euroliga (con 6.273, a 18 por encuentro).



"Voy a seguir trabajando con esfuerzo y humildad. Pero, en realidad, eso es secundario porque lo importante es el equipo. Ahora trataremos de luchar por la Liga pero tenemos que jugar el martes", concluyó el pívot. “Si Felipe quiere hablar conmigo, yo encantado. Creo que ha estado muy bien, ha marcado el ritmo del partido. Hablo con todos mis jugadores, les digo que mi puerta está siempre abierta", le respondió Laso en la sala de prensa. "¿Si quiere hablar conmigo cómo no voy a estar abierto a ello? Yo como jugador siempre pensaba que, si jugaba yo, había otro que no jugaba. Y el que no juega se merece el respeto. Y si yo no jugaba y jugaba el otro, tenía que respetar. Si hay alguien que quiera, defienda y valore a Felipe soy yo", prosiguió el entrenador madridista. "Podemos hablar como en estos ocho años, es un jugador muy importante para mí, han pasado los años y hemos tenido momentos buenos y malos, lo que hace que siga jugando es esa ambición de querer seguir jugando. Me alegro muchísimo de que diga eso”, cerró Laso.

