Los Bucks de Anteto hacen trizas a los Raptors

Giannis Anetotokounmpo no precisó de mayores alardes para acabar con 30 puntos y 17 rebotes, Brook Lopez anotó sus primeros puntos cuando finalizaba el primer tiempo, Bledsoe tuvo que esperar a la segunda parte y Chris Middleton no se prodigó. Nada de eso importó. El vendaval de juego de Milwaukee fue tan intenso que mediado el partido Toronto ya parecía pedir a gritos que se acabara la tortura. El 125-103 da una ligera noción de la superioridad que demostró Milwaukee, que domina la final del Este por 2-0 y deja a los Raptors muy necesitados de cambiar por completo el panorama en los dos próximos partidos en Toronto.

Las finales de Conferencia Conferencia Este Milwaukee, 125; Toronto, 103 (2-0) 3er partido. Día 20 (1.00, #Vamos) Conferencia Oeste Golden State, 114; Portland, 111 (2-0) 3er partido. Día 19. (3.00, #Vamos)

Ilyasova, con 17 puntos, Brogdon, con 14, Hill, con 15, y Nikola Mirotic, con 15 puntos y seis rebotes, configuraron el tremendo arsenal ofensivo de los Bucks. Hicieron trizas la defensa de los Raptors. La escuadra canadiense no fue capaz de encontrar un punto de inflexión. Empezó mal (33-15) y fue a peor. Lo que no conseguían Marc Gasol, Lowry o Siakam, no lo arreglaron Ibaka, VanVleet o Powell, los tres suplentes a los que da minutos Nick Nurse.

Marc Gasol estuvo mal en el tiro en el primer partido y peor aún en el segundo. Tras 19 minutos en los que obtuvo una sola canasta y dos puntos en nueve lanzamientos al aro, además de cinco rebotes, se fue al banco para no regresar ya a la cancha.

Kyle Lowry, magnífico en el primer partido, con siete triples y 30 puntos, se quedó en 15 puntos. Paskal Siakam solo anotó ocho puntos, como Danny Green y como Ibaka, que capturó también 10 rebotes.

Kawhi Leonard, con 31 puntos y ocho rebotes, se quedó demasiado solo en el intento de remontar o cuando menos paliar el castigo al que fue sometido su equipo. Los Raptors llegaron a acumular una desventaja de 28 puntos (67-39) y solo en un fugaz momento llegaron a amenazar con la remontada (80-67). Pero los Bucks, que capturaron 13 rebotes más y perdieron seis balones menos, volvieron a estabilizar su ventaja por encima de los 20 puntos.

MILWAUKEE, 125; TORONTO, 103 Milwaukee: Bledsoe (8), Middleton (12), Antetokounmpo (30), Mirotic (15), Brook Lopez (6) –equipo incial-; Ilyasova (17), Hill (13), Brogdon (14), Connaughton (3), Wilson (2) y Sterling Brown (5). Toronto: Lowry (15), Green (8), Leonard (31), Siakam (8), Marc Gasol (2) –equipo inicial-; Powell (14), Ibaka (8), VanVleet (5), Meeks (5), Boucher (5) y Miller (2). Parciales: 35-21, 29-18, 31-39 y 30-25. Fiserv Forum de Milwaukee. 17.341 espectadores.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.