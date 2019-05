“La gente piensa que ganar es fácil porque somos el Barça”

Uno es gallego; el otro, argentino. Uno juega al hockey por herencia familiar; el otro, por mandato social. Ignacio Alabart (A Coruña, 23 años) es hijo de Kiko Alabart, histórico jugador catalán que tocó la gloria con el Liceo en los 80. Pablo Álvarez (San Juan, Argentina; 32 años) es el hijo predilecto de San Juan, cuna del hockey patín en Argentina. Álvarez, máximo goleador histórico de la OK Liga, simboliza el hockey global. Alabart, el hockey español, formado en el Compañía de María, curtido en el CP Voltregà, para después brillar en el Barcelona. Los dos conversan con EL PAÍS antes de liderar a un Barcelona que busca revalidar su título en la Final Four de la Liga Europea que comienza este sábado en Lisboa. Enfrente tendrá al Porto; la otra eliminatoria la juegan el Benfica y el Sporting. El Barça, solo ante tres potencias portuguesas.

Pablo Álvarez. La verdad es que estaría mejor si hubiese más equipos españoles. Es lo que siempre hablamos. Países como Portugal que ahora está apostando mucho, con jugadores españoles y también argentinos. Antes estaba muy claro que España era el núcleo duro, la mejor liga. Ahora Portugal está más fuerte. La Liga es competitiva y se nota en la Champions. Ojalá siga está dinámica, era un deporte que estaba un poco estancado.

Ignacio Alabart. Y ahora nos enfrentamos a tres grandes equipos, que tienen detrás a grandes clubes de fútbol. Le han dado mucho impulso.

P. A. Están apostando mucho y están muy bien armados.

I. A. En Portugal también pasa que los clubes son capaces de atraer a mucho público. Eso hace que las teles se interesen, que haya mucho ambiente. En España, eso quizá desde hace unos años se ha perdido un poco. La Federación, los clubes y los jugadores tienen que incentivar a la gente. Cuantas más personas se interesen por nuestro deporte, más televisión, más patrocinadores.

P. A. Jugar con mucha gente es espectacular. El año pasado, en diciembre, fuimos a la Copa Intercontinental a San Juan y, por suerte, vosotros también pudisteis ver lo que es eso.

ampliar foto Pablo Álvarez (i) e Ignacio Alabart, durante un entrenamiento en el Palau. Gianluca Battista

I. A. Muchos de nosotros queríamos ver cómo se vivía el hockey allí. Parecen futbolistas. Es impresionante.

P. A. Más con el Barcelona. Hay un fanatismo por este club, pero también por lo que es el hockey en San Juan. La cuna del hockey en Argentina. Se vive con mucha pasión. La gente se volvió loca con el hockey. Había casi ocho mil persones.

I. A. Íbamos por la acera y la gente paraba el coche, lo dejaba en medio de la calle y nos pedía una foto. Si con nosotros era una locura, contigo era impresionante. En el pabellón era una pasada. La forma de vivir el hockey, los niños estaban muy pendientes, por momentos no podía ver el partido. Para ellos era una oportunidad única. Es algo que se agradece. Ojalá fuese así aquí.

P. A. Es que en San Juan es así. Allí se juega al hockey o al hockey. Estaba como condenado. Me llevaron con cinco años, me puse los patines y no me los quise sacar nunca más.

I. A. Mi primer recuerdo es que ya jugaba con cuatro años, pero hay fotos cuando tenía dos años, que mi padre ya me había puesto los patines. No tuve ni media elección, patines desde que nací.

ampliar foto Ignacio Alabart y Pablo Álvarez, en el Palau Blaugrana. Gianluca Battista

P. A. Tú naciste en A Coruña y el juego gallego es parecido al argentino. Más habilidoso, con jugadores creativos. El catalán, en cambio, es más pensante, más táctico. Quizá más conservador. Por eso el Barcelona es una buena fusión, porque se tiene un poco de las dos cosas.

I. A. Coincido contigo, el juego gallego es muy técnico, mientras que el catalán es táctico, seguramente porque los chicos lo practican de manera muy seria desde muy pequeños. El hockey argentino es mágico.

P. A. Pero la cuna del hockey es Cataluña.

I. A. Sí, la mayoría de los equipos de la OK Liga están aquí, pero en Madrid están trabajando mucho en la base y en un futuro eso ayudará a que el hockey siga creciendo a nivel nacional. Y en Galicia, igual. Pero es cierto que los mejores jugadores han salido de Cataluña.

P. A. Se practica también en los colegios.

I. A. También Cataluña es la que más licencias tiene.

P. A. Eso hace que la gente se piense que porque somos el Barça es fácil, pero no lo es. Ojalá lo fuera. Estamos en el mejor club y tenemos a los mejores jugadores, pero en las competiciones para los rivales enfrentarnos es como la final de la copa del mundo y eso lo hace muy complicado. No hay equipos fáciles. En cuanto te relajas, te ganan el partido. No hay descanso, no es solo por el escudo.

I. A. Pero estamos haciendo una temporada muy buena, Pablo. Con excepción de lo que nos pasó en la Supercopa de España, hemos mejorado la campaña pasada. Hemos ganado la Liga Catalana, la OK Liga, la Copa del Rey, la Intercontinental y ahora vamos a por la Liga Europea.

P. A. Sería extraordinario culminar la temporada con la final four.

