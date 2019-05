Valverde: “No tenemos que pensar en tener el control, sino en atacar”

Al Barça le quedan tres encuentros para alcanzar la gloria, para conquistar por tercera vez en su historia el triplete, ahora que ya es campeón de LaLiga y finalista en la Copa, también semifinalista en Europa frente a un Liverpool que encajó una expresiva goleada en el Camp Nou (3-0). Pero no se fía Ernesto Valverde, técnico del Barcelona. “Sería un error pensar en el resultado de la ida. Hay que pensar que no ha pasado nada antes”, señaló. Tampoco quiso lanzar las campanas al vuelo Luis Suárez, que pasó cuatro años en Anfield y sabe lo que habla. “Es un rival durísimo y tendremos que prestar atención a todos los detalles, sin faltas ni pérdidas tontas, no entrar en el juego que quieren de ida y vuelta… Y, sobre todo, hacer nuestro partido porque también tenemos nuestras armas y por eso estamos en la semifinal”, argumentó el delantero. Y agregó: “La Champions te genera dudas, pero también la ilusión de poder dar la vuelta a un resultado. No podemos pensar que somos favoritos porque nos podemos llevar un buen palo”.

El duelo, marcado por la ida, también está subrayado por las ausencias en el Liverpool, que no podrá contar con Salah ni Firmino, lesionados, y que tiene la duda de Van Dijk. “Sus bajas son importantes, pero para nosotros no cambia nada. Todos son internacionales y hay que tenerles mucho respeto”, replicó Suárez. “Son jugadores importantes y hubiese sido extraordinario ver a todos en el campo, pero pueden suceder estos imprevistos. Para nosotros es un problema la ausencia de Dembélé, que podría aprovechar los espacios que concedan”, se sumó Valverde, que tiene clara la hoja de ruta para llegar a la final. “Se trata de llevar el partido a tu terreno y nosotros no tenemos que pensar en tener en control, sino en atacar. No tengo ninguna duda. Sería un error pensar lo contrario”, resolvió. Suárez apostilló: “Somos profesionales y debemos estar a la altura de lo que es una semifinal de Champions”.

La experiencia

No lo estuvieron en los cuartos del curso anterior, cuando desaprovecharon una renta de tres goles frente a la Roma. “Las experiencias sirven para mucho. No estuvimos bien. Pero el fútbol te da otra oportunidad y sabemos lo que nos estamos jugando”, expuso el técnico azulgrana. Suárez opinó similar: “Venimos de duros golpes en otros años con una buena ventaja. Se nos vuelve a la cabeza lo que pasó el año anterior, pero de los errores se aprende. Te descuidas un minuto, un segundo en la Champions, y se complica. Somos conscientes de lo fallado para no volver a repetirlo”.

Valverde, en cualquier caso, volvió a incidir en la peligrosidad del Liverpool. “Puede pasar que tengamos un gran rival y que nos superen. Son muy buenos, solo han perdido un partido en esta temporada en la Premier y fuera de casa. También son extraordinarios en la estrategia. Pero viendo como estará el campo, poca relajación no vamos a tener porque aprieta mucho y los aficionados están muy encima”, convino. Aunque para Suárez no hay secretos en el ambiente. “Es un plus jugar con esta afición”, explicó, al tiempo que afirmó que no festejaría un tanto en Anfield como tampoco lo hizo con el Ajax en campo del Groningen: “Estoy muy agradecido porque llegué a la élite del fútbol gracias al Liverpool”. Una hinchada que entiende que no le dedicará pita alguna: “Saben lo que hice acá y creo que van a haber más aplausos que silbidos. La afición estará más agradecida y en el club me demuestran mucho cariño. Hasta los cocineros me han dado regalos para mis hijos”. Pero no regalarán el partido. “No podemos pensar que ya estamos en la final. Tenemos que jugar con todo. El equipo siempre ha dado un paso adelante en los grandes escenarios y deberemos estar a la altura del partido. Nada está escrito, hay que escribirlo”, sentenció Valverde.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.