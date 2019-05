Klopp descarta a Salah para jugar ante el Barcelona

Salah no estará este martes en la vuelta de las semifinales de la Champions contra el Barcelona. Justo antes de empezar la conferencia de prensa previa al partido, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp confirmó la baja de su delantero estrella en declaraciones a las televisiones con derechos. Así lo anunciaba el entrenador alemán en La Casa del Fútbol: “Salah no puede jugar mañana. Está mejor en su recuperación, pero no puede jugar mañana”. Minutos después, en la conferencia de prensa oficial, el entrenador confirmó la noticia: “Desgraciadamente, Salah no va a este martes”.

El futbolista egipcio será pues baja junto a Firmino, lo que deja muy mermada la delantera de los Reds, que se queda con Mané como único integrante de su temido tridente. Mohamed Salah abandonó en camilla Sant James Park el pasado sábado en los minutos finales del partido de la Premier ante el Newcastle. “Colisionó con su cabeza contra la cadera del portero, quedó tendido en el suelo y el doctor tuvo que tomar una decisión. Decidió sacarlo del campo, opción que por supuesto respetamos”, explicó en su día Klopp. El futbolista, que dejó el campo entre lágrimas, terminó de ver el partido en el vestuario a través de la televisión. “Estaba bien”, decía entonces Klopp, que este lunes ha descartado su presencia en Anfield para jugar contra el Barcelona

El equipo que dirige Ernesto Valverde parte con un resultado favorable tras el 3-0 obtenido en el Camp Nou. Un plato complicado de digerir para el conjunto inglés, necesitado de goles precisamente cuando debe prescindir de sus mejores delanteros. Aun así, el técnico ofreció un discurso esperanzador. “Creemos. Creo en mis chicos. Esto es fútbol. No tenemos a nuestros dos mejores delanteros y hay que marcar goles al Barcelona... sé que la vida no es fácil, pero vamos a intentarlo. Si tenemos opciones, plantaremos cara”, advirtió.

Si bien, sabe perfectamente contra quién se enfrenta y que asumir riesgos contra el Barcelona puede penalizar a su equipo. “Es muy difícil parar a Leo Messi y a todo el Barcelona. Queremos ir con tranquilidad y tener en cuenta otros aspectos además de la necesidad de ganar. El Barça es un gran equipo y es complicado. Tenemos un resultado duro. Habrá que ir paso a paso, no pensar en el tercer gol antes que en el primero. Tenemos que ir poco a poco e intentarlo. No ponernos nerviosos”, zanjó.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.