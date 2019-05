Klopp: “Ha sido nuestro mejor partido”

Aunque no es habitual en un entrenador, Jürgen Klopp sí que salió al césped mientras sus jugadores calentaban antes del encuentro. No es que diera instrucciones, sino que atendía a las evoluciones de sus jugadores, a los ejercicios más que preparados y repetidos que tenían que realizar para entrar en calor y lanzar a portería. Pero cuando se dio la vuelta, se quedó petrificado. Hasta tres minutos se quedó mirando cómo calentaba el Barcelona, pues los jugadores se pasaban la pelota de ida y vuelta, casi en estático. “Si nosotros preparáramos así los partidos, nos meterían 18-0. Es cuestión de mentalidad”, dijo hace unos meses Luciano Spalletti, el técnico del Inter. Klopp debió de pensar algo similar. Pero a buen seguro que cambió de opinión en la siguiente ocasión que volvió a pisar el césped. Para entonces, su equipo ya había perdido por 3-0 y no le quedó otra que repartir caricias a sus abatidos jugadores, también choques de mano con los del Barça y un abrazo a Messi para acabar con una escueta conversación con su compatriota Ter Stegen. Después, ya solo porque todos sus futbolistas habían enfilado el túnel de vestuarios, se acercó a la zona donde estaban los hinchas ingleses y se tocó el corazón, les señaló y les aplaudió. La tristeza iba por dentro.

No sintió, sin embargo, decepción alguna. O eso dijo. “Nadie piensa que nos haya ido bien. Nos sentimos frustrados por el resultado, pero habrá un momento en el que pueda convencer a mis jugadores de lo importante que ha sido este partido para nuestra evolución”, convino el entrenador del Liverpool. Y subrayó: “Sí, sí. Estamos frustrados. Pero ha sido el mejor partido que hemos jugado en esta Champions y en la pasada”.

Un discurso en el que persistió: “Para mí es muy importante cómo hemos jugado y estoy satisfecho. No podría estar más orgulloso”. Entre otras cosas, porque durante varias fases del duelo, sobre todo al inicio del segundo acto, el Barça se defendió con nueve hombres en su área, solo descolgados Messi y Suárez. “Hemos jugado entre líneas, cerca del área rival y les hemos creado ocasiones. El problema ha sido cuando perdíamos el balón porque el Barcelona también sabe contraatacar”, señaló; “pero eso no me ha sorprendido. Quizás un poco más que Vidal jugara de inicio”.

Pero nada le dejó más boquiabierto que Messi. “Hay momentos en que es imparable, de clase mundial”, le piropeó; “pero también estoy satisfecho de cómo le hemos defendido porque han intentado pararle de forma legal, sin ir duro y sin hacer faltas”. La que le hicieron, a más de 30 metros, sin embargo, fue definitiva. “¡Qué golpeo!”, exclamó Klopp. Y lanzó un último mensaje, de nuevo un refuerzo para la autoestima de los suyos: “Finalmente hemos perdido y eso ya no es tan divertido. Sobre todo porque no hemos marcado y eso no nos facilita la vida. Pero mis jugadores se han ganado el respeto por cómo han jugado aquí”.

