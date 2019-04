Messi y punto final

La Liga de Messi no podía acabar sin Messi ni sin un gol de Messi. Uno solo para que fuera más celebrado por el Camp Nou. El marcador se mostró insensible al fútbol exquisito del Barça hasta que salió el 10. Nunca se había visto una versión tan dulce de Coutinho. Y, sin embargo, el tanto no llegó hasta que compareció el argentino y puso el 1-0. El gol excitó tanto a la hinchada y al equipo que el Levante no empató de casualidad, seguramente porque estaba Messi, un escudo frente al palo y a los tiros de Borja Mayoral, Morales y Bardhi. Los goles de Messi, 34 en 35 jornadas, han cosido la Liga para el Barcelona.

La regularidad del 10 ha sido contagiosa para el Barça. Ambos han sido los mejores individual y colectivamente al mando del sereno Valverde durante la Liga, el torneo que mide la salud de un equipo, nada que ver con la Champions, que exige un punto de locura además de cordura, como afirma Zidane. No se recupera el Madrid en LaLiga y, una vez abatido en Europa, va el Barça en busca del santo grial continental, un reto tan difícil como posible si está Messi y, además, le sonríe la suerte, como este sábado. Día en que el final de LaLiga pareció la vuelta a la Champions.

No es lo mismo ganar que celebrar LaLiga o, si se quiere, es preferible ir de salida a por el partido aún sin Messi para después festejar el título con Messi, como procedió el Barça frente al Levante. La actitud azulgrana ha sido ejemplar desde que comenzó el campeonato contra el Alavés. Nadie ha resistido el ritmo del equipo de Valverde. Atrás quedó el Madrid de Lopetegui y después el de Solari. Tampoco aguantó el Atlético de Simeone y Griezmann, el futbolista que convirtió en una película su decisión de permanecer en el Wanda y rechazar al Barcelona.

Hace ya tiempo que el Barça dejó de esperar para ser el protagonista de la Liga. Ha ganado ocho de las últimas 11, 10 de las 15 jugadas por Messi y 16 de las 26 conquistadas desde la serie iniciada por Johan Cruyff en la temporada 1990-1991. Ya pasó el tiempo en que se festejaba un título cada 14 años (1960-1974) o cada 11 (1974-1985). La distancia con el Madrid se ha reducido (26-33) sensiblemente a pesar de que Cruyff murió hace tres años, Guardiola dejó el club hace siete, Neymar se largó hace dos y se han despedido progresivamente Puyol, Xavi e Iniesta.

LaLiga parece hasta fácil con un jugador como Messi. Tito Vilanova convenció al 10 para que se quedara una semana antes de que el técnico falleciera por un cáncer en una de las jornadas más dramáticas vividas en el Barça. Hoy, cinco años después, el rosarino marca las diferencias, decisivo también la temporada en la que ya no estaba Cristiano y se estrenaba el calendario asimétrico y el VAR. Messi administra ahora sus piernas en LaLiga porque tiene la Champions en la cabeza desde la caída de Roma. Aguarda el Liverpool y el rosarino descansó durante 45 minutos ante el Levante.

Ausente Messi, la figura del partido fue Coutinho, seguramente porque quiere jugar contra su exequipo, el miércoles en el Camp Nou y el martes 7 en Anfield. El brasileño remató hasta cinco veces al arco de Aitor Fernández, figura del plantel de Paco López. Jugaba bien el Barça, de manera fluida, incluso artística, esmerado con la pelota, más llegador y también menos efectivo que nunca en el Camp Nou. Había licencia para arriesgar sin Messi, no había necesidad de pasar por la taquilla del argentino y las oportunidades se sucedían ante la mirada del 10.

Nadie tiene sin embargo la finura de Messi, que compareció justo después del descanso para sustituir a Coutinho, un cambio que puede dar a entender que el brasileño se mantendrá como titular contra el Liverpool. Paco López respondió con la misma valentía y puso en escena a su comandante Morales. Aguantaba como podía el Levante, muy sometido, y también afortunado, consciente tal vez de que resistir es vencer en tiempos en que en juego está el descenso cuando quedan tres jornadas de La Liga. No contaba con la irrupción fulgurante de Messi.

El combativo Arturo Vidal, único en la disputa del cuero, excelente en las segundas jugadas, dio continuidad con la cabeza a una acción de Dembélé y la pelota quedó a merced de Messi. El 10 se acomodó, quebró y cruzó junto al palo de Aitor. Un gol ya muy visto y celebrado y habitualmente decisivo, también en una noche loca como la de este sábado, después del arrebato final del Levante. El equipo granota enfiló el área barcelonista y disparó de forma selectiva y exigente para Ter Stegen. La pelota, sin embargo, no quiso besar la red del Barça. Incluso se interpuso el poste a un chut de Bardhi.

El partido exigía de alguna manera acabar con el gol de Messi para honrar el lema de la celebración: “Lo extraordinario es que parezca normal”. Va por Messi y por el Barça y por las ocho ligas ganadas sobre 11.

