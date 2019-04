Valverde: “Celebrarlo con nuestra gente es un aliciente que nadie se quiere perder”

El Barcelona ya toca con los dedos LaLiga, pues le vale con firmar un triunfo ante el Levante o igualar el resultado que firme el Atlético ante el Valladolid, que juega un par de horas antes. Circunstancia del todo favorable pero todavía por acometer. “Creo que necesitaremos los tres puntos porque el Atlético nos está llevando hasta el final y nos está forzando mucho porque es un gran competidor”, señaló Ernesto Valverde, que, sin embargo, sí tiene prisa por cerrar la carpeta. “Hay margen de cuatro partidos, pero no queremos dejarlo para más tarde”, expuso el técnico azulgrana, con la sonrisa en la cara.

Tiene claro el preparador del Barça que el rival no tiene intención de bajar los brazos. “Es un equipo que se juega el descenso y en estos últimos partidos, esos conjuntos en peligro siempre sacan puntos. Prevemos un duelo complicado, pero es que nosotros también nos estamos jugando el campeonato”, intervino. Pero no hay nada mejor, según dijeron Aleñá, Busquets y Semedo tras imponerse al Alavés, que festejar el título en casa. “Este partido tiene una trascendencia especial para todos. Poder celebrarlo con nuestra gente es un aliciente que nadie se quiere perder”, comentó Valverde; “es una motivación absoluta. Mucha gente se cambiaría por nosotros. No es momento de pensar que hay presión, sino que es el partido que todos quieren jugar”.

Aunque ocupado en saber cómo hacer daño al Levante, a Valverde tampoco se le vio preocupado si no cantan el alirón este sábado, bien por un triunfo suyo o una derrota del Atlético. “¿Quién te garantiza que la ganas de una manera u otra? Lo importante es ganarla. Aceptaré lo que venga porque quiero ganar, porque ya es complicado conseguirlo. Lo que queremos es que mañana sea una fiesta porque uno siempre espera jugarse el título en casa, ante tu gente”.

Quiso el entrenador, en cualquier caso, poner en relieve la gesta de este Barcelona, que de ganar la copa liguera firmaría ocho laureles de los últimos 11 años. “Le damos mucho valor al título de Liga, que es que perseguimos todos los que la empezamos. Es el título que te marca la temporada. La Copa y la Champions dependen más de momentos puntuales, donde puedes fallar”, argumentó Valverde; “en LaLiga te puedes equivocar poco y tiene mucho valor. Ganar tantas en este espacio de tiempo dice mucho en el sentido del día a día cómo se lo toma este equipo”. Y ensalzó a sus chicos: “Lo que hace el equipo es difícil. El año pasado ganamos con margen y ahora también sería así, lo que no es sencillo. Pero si lo conseguimos es porque tenemos unos jugadores extraordinarios”.

Tiene el Barça, sin embargo, un calendario todavía muy exigente porque disputará la final de la Copa (25 de mayo) y también en las dos próximas semanas las semifinales de la Champions ante el Liverpool. “Es posible que haya algún cambio porque una temporada no se puede hacer con 11 jugadores, pero faltan cuatro días para esa eliminatoria. Pero también sé que ganar un título es muy poderoso de cara al partido del miércoles, mucho más que el cansancio que podamos acusar”, convino. Y añadió: “Siempre tienes algo en la cabeza sobre los próximos encuentros, pero lo quiero apartar por la trascendencia que le queremos dar al partido contra el Levante. Nos gustaría que fuera el punto culminante”. Entre otras cosas porque, como recordó: “Nos dan por campeones hace varias semanas y todavía no lo somos”.

